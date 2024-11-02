ГТЛК поставила свыше 260 автобусов за неделю

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На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) и инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

За 6 дней ГТЛК поставила:

25 автобусов ЛиАЗ-429267 для Белгородской области (ФНБ)

25 автобусов ПАЗ-320435-4 для Воронежской области (ФНБ)

16 автобусов ПАЗ-320435-4 для Краснодарского края (ФНБ)

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10 автобусов VOLGABUS 627102 для Санкт-Петербурга (ФНБ)

26 автобусов ЛиАЗ-529267

25 автобусов ПАЗ-320435-4 для Ленинградской области (ФНБ)

40 автобусов ПАЗ-320435-4 для Нижегородской области (ФНБ)

10 автобусов НЕФАЗ 5299-0000040-57

1 ПАЗ-320435-4 для республики Коми (ФНБ)

25 автобусов ЛиАЗ-529267 для Тюменской области (ФНБ)

4 автобусов ПАЗ-422320-04 для Ханты-Мансийского автономного округа (ФНБ)

32 автобусов VOLGABUS-4298G4 (ФНБ)

25 автобусов VOLGABUS- 5270G4 для Челябинской области (БКД

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