ГТЛК поставила свыше 260 автобусов за неделю

ГТЛК поставила свыше 260 автобусов за неделюСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) и инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
За 6 дней ГТЛК поставила:
25 автобусов ЛиАЗ-429267 для Белгородской области (ФНБ)
25 автобусов ПАЗ-320435-4 для Воронежской области (ФНБ)
16 автобусов ПАЗ-320435-4 для Краснодарского края (ФНБ)
10 автобусов VOLGABUS 627102 для Санкт-Петербурга (ФНБ)
26 автобусов ЛиАЗ-529267
25 автобусов ПАЗ-320435-4 для Ленинградской области (ФНБ)
40 автобусов ПАЗ-320435-4 для Нижегородской области (ФНБ)
10 автобусов НЕФАЗ 5299-0000040-57
1 ПАЗ-320435-4 для республики Коми (ФНБ)
25 автобусов ЛиАЗ-529267 для Тюменской области (ФНБ)
4 автобусов ПАЗ-422320-04 для Ханты-Мансийского автономного округа (ФНБ)
32 автобусов VOLGABUS-4298G4 (ФНБ)
25 автобусов VOLGABUS- 5270G4 для Челябинской области (БКД
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