Мощность Нижегородской ГЭС увеличили на 7,5 МВт благодаря проведенной модернизации

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Теперь установленная мощность станции составляет 538 МВт. Это стало возможным после замены гидроагрегата № 1 в рамках реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Замена гидроагрегата № 1 была завершена в сентябре 2024 года. Комплексные испытания подтвердили рост его мощности с 65 до 72,5 МВт, а процедура документального оформления этого изменения завершена.

Гидроагрегат № 1 стал вторым из восьми агрегатов Нижегородской ГЭС, которые планируется заменить в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ). Поэтапная замена всех агрегатов предусмотрена программой модернизации и позволит увеличить общую мощность станции до 580 МВт.

Замена основного генерирующего оборудования — лишь одна из составляющих модернизации Нижегородской ГЭС. Уже заменены трансформаторы, оборудование распределительных устройств на 6, 110 и 220 кВ, отремонтированы затворы гидроагрегатов и водосливной плотины, обновлены компрессорное хозяйство, система осушения здания ГЭС, пожаротушение и освещение станции. Также реконструированы дренажная система пойменной плотины и автодорожный мост через бетонные сооружения ГЭС.

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