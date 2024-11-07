Завершены мореходные испытания судна «Муса Джалиль» проекта 03830

© www.korabel.ru

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Муса Джалиль» проекта 03830 «Метеор 2020» успешно справилось с испытаниями.

Как сообщает телеграм-канал КБ «Си Тех», судно уверенно двигалось по волне 1,7 метра, 1% обеспеченности. Замеренные нагрузки не превышали расчетные.

Напомним, проект «Метеор-2020» разработан компанией «Си Тех» и отличается не только от старых «Метеоров», которые некогда серийно производились на АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», но также и от обновленных СПК, выпускаемых на ЦКБ им. Р.Е. Алексеева.

Судно «Муса Джалиль» было спущено со стапелей АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (входит в СК «Ак Барс») и передано судоходной компании АО «Флот Республики Татарстан» в 2023 году.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈