Завод «СтальМост» в Тюмени начал производство наплавных конструкций для строительства Ленского моста

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Завод «СтальМост» изготовит коффердамы по заказу Группы «ВИС» для уникального проекта мостового перехода через Лену в Якутии. Это первый подобный инфраструктурный объект в арктических условиях, где применяются новые технологии строительства трёхпилонного вантового моста. Для возведения железобетонных конструкций пилонов будут использованы наплавные коффердамы.

Всего изготовят три коффердама: один для центрального пилона и два для боковых. Масса конструкций составит 1,7-2,8 тыс. тонн, длина — 35-46 м, высота — более 17 м. В каждом коффердаме предусмотрены трубы для последующего бурения свай на дне реки. Использование наплавных коффердамов связано со сложными климатическими и гидрологическими условиями — строительный сезон здесь длится всего четыре месяца.

В отличие от классических ограждений, наплавные коффердамы можно собрать заранее на берегу, что позволяет минимизировать работы в акватории.

По словам директора проекта Группы «ВИС» Антона Крупнова, коффердамы спроектированы с учётом нагрузок от ледохода. Изготовленные элементы конструкций будут доставлены в Якутск для окончательной сборки на стройплощадке.

Группа «ВИС» выступает концессионером и инвестором проекта, отвечая за его полный жизненный цикл: от проектирования и привлечения внебюджетного финансирования до строительства и эксплуатации объекта.

Завод «СтальМост» располагает двумя производственными площадками — в Тюмени и Ярославле. В Тюмени расположен завод полного цикла на площади 30 500 кв. м, который позволяет изготавливать металлоконструкции любой сложности, длиной до 36 метров и массой до 80 тонн.

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