Хабаровская компания начала выпуск стальных резервуаров для хранения мазута и нефтепродуктов

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Хабаровская ремонтно-монтажная компания (ХРМК), входящая в Группу РусГидро, запустила производство горизонтальных стальных резервуаров объемом до 100 м³ для хранения мазута и нефтепродуктов.

Это событие стало важным шагом в расширении деятельности компании, работающей более 20 лет в сфере ремонта и модернизации оборудования электростанций. Новое производство позволяет ХРМК предлагать партнерам комплексные решения для безопасного хранения топлива. Резервуары соответствуют актуальным стандартам безопасности и качества, что подтверждено декларацией о соответствии ТР ТС 010/2011.

Производственная база ХРМК оснащена всем необходимым: квалифицированным персоналом, современным оборудованием, собственной лабораторией сварки и полным комплектом разрешительной документации. Компания продолжает развиваться, внедряя инновации для повышения безопасности и эффективности производства.

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