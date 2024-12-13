В Усть-Луге запустили портовый терминал по перевалке аммиака

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Терминал Port Favor (Усть-Луга, Ленинградская область) осуществил запуск технологической линии для наливных грузов, передал корреспондент «ПортНьюс».

На линии предполагается перевалка аммиака по схеме автоцистерна — судно при помощи автомобильной сливной эстакады. Мощность линии на данном этапе составляет 1 млн тонн в год, в 2026 году ее планируется увеличить до 1,5 млн тонн в год за счет размещения холодильной установки. Это позволит осуществлять перевалку аммиака с предприятий по всей стране.

Как рассказал главный технолог терминала «Порт Фавор» Анатолий Загуменнов, в мае 2025 года планируется ввод в эксплуатацию также двухпутной железнодорожной сливной эстакады, способной обрабатывать 60 вагонов в сутки.

Это очень важный терминал для того, чтобы Россия имела возможность отправлять свой аммиак через свой порт. Абсолютно уверен, что в следующем году мы будем здесь же находиться на запуске комплекса перевалки сухих удобрений.

Генеральный директор АО «Портовый альянс» Михаил Кузнецов: «Сегодня мы открываем первый в России терминал по перевалке аммиака. До 2022 года российский аммиак экспортировался через порты недружественных стран. После начала санкционной войны мы оказались отрезаны от мировых рынков. В результате производители либо полностью остановили, или сократили производство, а стоимость аммиака для наших российских потребителей выросло. Сегодня этот барьер преодолен. В следующем году мы планируем переваливать 1 млн тонн аммиака, а в 2026 году — почти 1,5 млн тонн. Это без малого почти половина того, что наша страна экспортировала в 2021 году».

Справочно

Терминал Port Favor, строящийся в Усть-Луге (Ленинградская область), предназначен для перевалки всех видов удобрений. В перегрузочном комплексе предусмотрены два типа складов: 2 крытых хребтовых склада и 8 купольных складов общей вместимостью более 500 тыс. тонн. Пропускная способность железнодорожного грузового фронта составит 350 вагонов в сутки. Терминал будет способен одновременно обрабатывать три балкера дедвейтом от 5 до 114 тыс. тонн и отгружать более 200 тыс. тонн с трех причалов. Грузооборот после ввода в эксплуатацию составит 7-8 млн тонн в год на первом этапе, в перспективе — 14 млн тонн.

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