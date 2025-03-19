Обзор: В феврале 2025 года в России открылись 6 новых производств

Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В феврале 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 6 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей.

Роботизированная линия пресса запущена на Челябинском кузнечно-прессовом заводе

Новая роботизированная линия пресса запущена в декабре кузнечном цеху Челябинского кузнечно-прессового завода. В феврале линия вышла на проектную мощность, серийно выпускаются ключевые запланированные изделия.

Основой линии стал мощный кривошипный горячештамповочный пресс 8 000 т.с.

Механический пресс 8000 тонн, благодаря уникальным характеристикам, позволяет производить точные и при этом тяжёлые детали с уменьшением последующей механической обработки, по сравнению с традиционными методами изготовления.

Отдельные виды деталей современных грузовых автомобилей изготавливаются только на механических прессах 8000 тонн, и за счёт этого достигается оптимальное соотношение качества и себестоимости, которое невозможно получить при других вариантах.

С прессом взаимодействуют несколько роботов. На заводе в Челябинске идёт освоение других видов роботов: портальных с техническим зрением, роботизированных комплексов для дробеметной обработки, механизмов для работы с прессовым оборудованием и автоматически управляемых тележек для транспортировки изделий. Изготавливают роботов рядом — на Заводе Роботов («Русский робот»), а интегрируют и настраивают их специалисты ЧКПЗ.

Планируется распространить роботизацию и на другие линии кузнечного производства. Всего на заводе планируется установить до 2 000 роботов.

Производство двигателей для ракет-носителей «Ангара» открыто в Перми

5 февраля предприятие «Протон-ПМ» открыло современное производство ракетных двигателей в микрорайоне Новые Ляды Свердловского района Перми.

Создание нового производства призвано обеспечить готовность «Протон-ПМ» к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара». Его организация имеет статус приоритетного регионального инвестиционного проекта и входит в план мероприятий, утверждённый соглашением о сотрудничестве Госкорпорации и Правительства Пермского края.

Производственный корпус площадью более 44 тысячи квадратных метров включает четыре цеха: гальванический, механический, механосборочный и сборочный.

В настоящее время «Протон-ПМ» реализует программу перевода производства — оборудования, технологий, персонала — с городской площадки предприятия в новый корпус. Предполагается, что в нём будут работать более 800 человек.

Производитель косметики «Аравия» запустил новый завод в Подмосковье

Компания «Аравия» ввела в эксплуатацию завод по производству косметической продукции в подмосковном Протвино, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ближайшее время инвестор приступит к строительству второй очереди.

Земельный участок для реализации проекта был предоставлен компании в рамках региональной программы импортозамещения «Земля за 1 рубль». Новый завод оснащен современным оборудованием, которое позволяет производить все виды уходовой косметики — кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, а также декоративную косметику.

Инвестиции в строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса площадью более 9 тысяч кв.м. оцениваются в 700 млн рублей.

После ввода в эксплуатацию всего комплекса для жителей округа на предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест"

В Королеве запустили новое производство кабельной продукции и щитового оборудования

Ведущий российский разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению компания «Кабельные Системы и Технологии» запустил новое производство в подмосковном технопарке «Королев». Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На территории технопарка «Королев» компания разрабатывает современные системы электрообогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий. Новое производство в Подмосковье позволит компании увеличить объем выпускаемой продукции минимум в два раза.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта по запуску высокотехнологичного производства оценивается более чем в 500 млн рублей

В Московской области открылся завод по выпуску кабельно-проводниковой продукции и щитов

На базе технопарка «Королёв» в Московской области запущен в работу завод по выпуску кабельного оборудования. Инвестором выступила компания «Кабельные Системы и Технологии».

В технопарке компания занимается разработкой современных систем электрического обогрева, что применяются в резервуарах, трубопроводах и на кровле предприятий. За счёт мощностей нового завода компания рассчитывает выпускать вдвое больше этой продукции.

Как отмечает зампред, уже в 2025 году организация намерена изготовить на новом предприятии 200 систем регулирования электрообогрева, более 30 тыс. креплений для нагревающего кабеля, а также минимум 5 тыс. взрывозащищённых клеммных коробок и такое же количество нагревательных секций.

В создание нового производства инвестировано свыше 500 млн рублей.

В Верхнем Дуброво Свердловской области запущен завод ЖБИ

В Свердловской области в прошлом году введены в эксплуатацию три новых завода, производящих железобетонные изделия и панели из композитных материалов.

Первая очередь завода в Верхнем Дуброво вблизи Екатеринбурга начала выдавать промышленную продукцию. Завод производит и отгружает виды ЖБИ, которые ранее массово не производились на Урале. Например, 30-метровые преднапряженные балки для возведения современных большепролетных складских и промышленных зданий, мостов и объектов дорожной инфраструктуры. Они отличаются высокой прочностью и экономичностью. Также здесь производят стеновые железобетонные сэндвич-панели, необходимые для возведения современного панельного жилья.

Итого за февраль 2025 года открыто 6 новых производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 2х млрд рублей

— по 3 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка — 2

— Лёгкая промышленность — 4

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 6

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