Финист" ЭС105: новый этап развития российских электропоездов

© rollingstockworld.ru

На российские железные дороги выходит новый скоростной электропоезд ЭС105, продолжающий линейку отечественных составов «Финист» производства завода «Уральские локомотивы». Этот проект развивает успешную платформу: первые электропоезда серии ЭС104 на постоянном токе уже более года работают на маршрутах Свердловской и Южно-Уральской железных дорог, а опытные образцы ЭС105 сейчас проходят испытания. Новый поезд укрепляет технологический суверенитет страны, повышая комфорт пассажиров и эффективность железнодорожных перевозок.

«Финист» стал первым российским скоростным электропоездом нового поколения с полностью отечественным тяговым оборудованием. Разработанный всего за год, ЭС104 был сертифицирован и введен в эксплуатацию в конце 2023 года. Его название выбрали пассажиры через голосование на сайте РЖД. Первоначальный контракт на 22 пятивагонных состава позднее расширили до 30 единиц. Ключевой особенностью «Финиста» стала гибкость формирования составов от 4 до 12 вагонов благодаря переносу тягового оборудования в моторные вагоны. При создании ЭС104 значительно расширили пул российских поставщиков: тяговые двигатели разработал «Завод транспортного электрооборудования», преобразователи — НПО «Горизонт» и «Тяговые компоненты», тормозные системы — «Транспневматика», а «Уральские локомотивы» создали первый отечественный двухступенчатый скоростной редуктор. В результате локализация компонентов в ЭС104 и ЭС105 достигла 99%.

© rollingstockworld.ru

Новый ЭС105 решает важную задачу «бесшовного» движения по участкам с разными типами электрификации (постоянный и переменный ток), что раньше требовало либо смены составов, либо использования специальных двухсистемных поездов. Эта модификация создана с учетом опыта ЭС104 и лучших решений двухсистемных «Ласточек» ЭС1П. Для пассажиров в ЭС105 предусмотрены 390 мест с улучшенной компоновкой пространства для маломобильных граждан, места для персонала, велопарковка с креплениями для лыж и современные многоцветные табло высокого разрешения. Поезд рассчитан на пригородные маршруты до 200 км и будет востребован в нескольких федеральных округах.

© rollingstockworld.ru

Сейчас два опытных образца ЭС105 с разными комплектами оборудования проходят испытания, которые помогут выбрать оптимального поставщика. В апреле запланирован первый пробег в сдвоенном режиме по маршруту Москва — Нижний Новгород (до Дзержинска). Летом 2025 года поезд должен получить сертификат соответствия, что откроет путь к серийному производству. В перспективе линейку расширят премиум-версией для межрегиональных маршрутов до 700 км, которая сможет заменить «Ласточки» на направлениях типа Москва — Минск или Санкт-Петербург — Псков. ЭС105 представляет собой важный этап развития российского железнодорожного транспорта, сочетая передовые технологии, пассажирский комфорт и полную импортонезависимость.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈