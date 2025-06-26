ВКС получили новые Су-35С. Третья в 2025 году партия. Наращивание производства наших истребителей

ВКС получили новые Су-35С. Третья в 2025 году партия. Наращивание производства наших истребителейСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ВКС получили новые Су-35С в рамках государственного оборонного заказа. Третья в 2025 году партия. Для сравнения: в прошлом году было поставлено всего четыре таких машины за весь 2024-й год. Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что военные летчики дают Су-35С самую высокую оценку. О новых партиях истребителей, про наращивание производства наших истребителей и преимуществах Су-35С — расскажем в выпуске.
В этом выпуске:
0:00 — ОАК передала Министерству обороны РФ третью в этом году партию истребителей Су-35С
0:35 — самолёты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний
1:25 — Су-35С практически не несут потерь в зоне СВО
2:02 — к 2030 году корпорация планирует повысить производительность труда на 30%
2:34 — планов по расширению производства КнААЗ
3:01 — планы по увеличению выпуска истребителей Су-34, Су-35 и Су-57 3:33 — характеристики Су-35С
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