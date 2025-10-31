На юбилейной выставке «ПРОМ-ЭНЕРГО-Волга '2025» компания «Волгабас Волжский» представила сразу четыре новинки. Среди них — троллейбус с автономным ходом, два междугородных автобуса и одна машина большого класса, рассчитанная на 130 пассажиров. Ее, кстати, уже активно просит Подмосковье на тестовую эксплуатацию. Чем удивил «Волгабас Волжский» и что еще интересного приготовил?

«Мы не говорим, что у нас дешево. Мы говорим, что у нас качественно!»

«Волгабас Волжский» на выставках не повторяется, — говорит основатель и гендиректор завода «Волгабас Волжский» Анатолий Бакулин. — На каждой у нас новые образцы продукции.

Флагман выставки «ПРОМ-ЭНЕРГО-Волга'2025» — троллейбус с автономным ходом, получивший название «Пересвет». Машина способна проехать до 40 километров в режиме автономного хода.

«Варианты комплектации зависят от требований заказчика», —объясняет Анатолий Бакулин. В этом году мы в кратчайшие сроки выполнили заказ для Ставрополя и поставили туда 45 троллейбусов. «Пересветы» работают в Хабаровске, Краснодаре, Санкт-Петербурге — география поставок обширная, и предприятие продолжает участвовать в региональных тендерах. Мы не говорим, что у нас дешевый продукт. Мы говорим, что у нас продукт качественный.

Представленный на выставке троллейбус — машина, в которой учли все замечания, выявленные в ходе эксплуатации в различных дорожных и климатических условиях, с различной интенсивностью пассажиропотока. В частности, установлен более мощный тяговый двигатель белорусского производства с принудительным воздушным охлаждением мощностью 185 киловатт (251 лошадиная сила), смонтирован раздельный климат-контроль для водителя и пассажиров, пересмотрена схема изоляции тягового электрооборудования для обеспечения максимальной безопасности людей. В троллейбусе большие сдвижные форточки, способные обеспечить естественную вентиляцию, когда включение кондиционера не требуется.

Еще одна изюминка нового троллейбуса — высокая степень унификации с автобусами. К примеру, все детали и узлы пневмосистемы взаимозаменяемы, что облегчает работу сервисных служб.

Гигант, сохраняющий дороги

Вторая новинка, представленная на выставке, получила имя «Гипербас». По конструкторской документации — это автобус «Volgabus 6270G4» — трехосный автобус большого класса длиной 14,5 м.

— Кто-то может сказать, что 20 лет назад мы уже выпускали трехосники, — рассказывает Анатолий Бакулин. Тогда он был на шведском шасси, а сегодняшняя машина — полностью наша разработка. Здесь от 51 до 55 сидячих мест. Даже если сравнивать с автобусами особо большого класса, с сочлененными кузовами — то и там нет столько сидений. Требования пассажиров меняются, за этим нужно внимательно следить и спрашивать людей. Вряд ли человеку захочется ехать стоя из Красноармейского района в центр. Пассажиры сказали, что нужно больше сидячих мест, мы сделали. И самое главное — 10 регионов страны уже просят эти автобусы на испытания. Первый отправляем в Подмосковье — там большие «плечи», по 50 километров. И Волгоград тоже город длинный. А пригородную версию «Гипербаса» можно использовать на «межгороде» Волжский-Волгоград, например.

Шасси для этого великана было создано с «нуля» конструкторским бюро «Волгабас Волжский». Третья ось позволяет значительно уменьшить удельную нагрузку и сохранить городские дороги.

Автобус собирают в двух вариантах — городском и пригородном. У второго в салоне 65 сидений повышенной комфортности и багажные отсеки общим объемом 6 кубометров. Автобус работает как на компримированном природном газе, так и на дизельном топливе.

Забег на длинную дистанцию

Еще две новинки — междугородные автобусы, получившие имя «Марафон».

— В прошлом году на выставке мы уже представили один «Марафон», — объясняет Анатолий Бакулин. Но тот автобус был как горячий пирожок, буквально только «из печи». На выставку он приехал даже без ходовых испытаний. Сейчас тесты пройдены, получен сертификат одобрения транспортного средства, запущена линия сборки и модель активно продаётся.

По словам Анатолия Бакулина, в настоящее время из цехов предприятия «Волгабас Волжский» ежемесячно выезжает 80-90 автобусов различного класса.

— Мы продолжаем выпускать сочлененные автобусы, и в Челябинске женщины-водители, которые на них работают, даже песню написали про наш «Волгабас».

Также на заводах группы «Волгабас» идет активное внедрение роботов, помогающих оптимизировать технологические процессы.

Скоростной автобус: миф? Почти реальность!

Всего же в модельном ряду «Волгабас Волжский» насчитывается примерно полтора десятка автобусов различного класса — от средних городских до «дальнобойных» междугородных, с комфортабельными сиденьями, USB-портами, встроенными между сиденьями и прочими «плюшками». А если учесть, что к каждой модели предлагается как минимум три варианта двигателей… Именно инженерам «Волгабас Волжский» удалось быстро решить проблему с перегревом двигателя в жару, установив кассету электровентиляторов вместо одного.

В целом же, если говорить о развитии транспорта в Волгоградской агломерации, то «Волгабас Волжский» предлагает сделать скоростной автобус, который бы связал Волжский с Волгоградом.

Хорошо, но могут лучше!

В целом же, завершающийся год на предприятии оценивают с осторожным оптимизмом:

— Год был непростым, особенно первое полугодие, — делится первыми итогами Анатолий Бакулин. — Но мы не жаловались, не кричали на каждом углу, что было трудно. В начале года завод делал всего по 20-30 машин в месяц, госзаказов не было. Но сейчас стабильно выдает 80-90 машин в месяц. Да, мы крупные! Мы входим в тройку российских лидеров по производству автобусов. Наши машины работают в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Кузбассе — всего более чем 40 регионах России. И даже китайцы признают, что у «Волгабас Волжский» хороший модельный ряд и производственный потенциал. Но сегодня надо совершенствоваться, применять современные материалы, быстро и оперативно решать проблемы.

А еще в этом году ниши конструкторы и технологи переехали в новое современно здание и в нем совершенно другие условия работы научно-инженерных подразделений предприятия.

И — вишенка на торте. Сотрудник ООО «Волгабас Волжский» Александр Казаков стал победителем конкурса «Инженер года» в номинации «Инженер-конструктор». Кроме диплома победителя, ему вручили ценные подарки и денежный приз.