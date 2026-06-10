Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , полуприцеп ARL 35 производства Тверьстроймаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») — это первая раздвижная модель в линейке ультралёгких тралов серии RAPID. Снаряжённая масса техники составляет 10 500 кг.

Этот полуприцеп создан специально для ежедневных перевозок машин и оборудования массой до 35 тонн с нагрузкой на оси не более 9 тонн в составе стандартного автопоезда.

У ARL 35 четыре оси и усиленная рама, которая сконструирована и изготовлена с использованием высокопрочной стали S690. Высота погрузки составляет 860/895 миллиметров. Пневматическая подвеска с возможностью регулировки высоты обеспечивает плавность хода и эффективное распределение веса.

«Только мы представили новую модель Тверьстроймаш ARL 35 на COMvex 2026 в Москве, как уже 10 таких ультралегких полуприцепов с раздвижной платформой клиент забрал в свой автопарк», — сообщила компания.