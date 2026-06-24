Государственная транспортная лизинговая компания подписала акты технической приемки и приема-передачи пассажирского электросудна «Орешек» проекта «Москва 2.0», построенного на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области. Серия судов строится в рамках инвестпроекта по обновлению отечественного водного флота с использованием средств ФНБ при поддержке Минпромторга России.

«Москва 2.0» — новая модель электросудов, разработанная собственным конструкторским бюро частного судостроительного предприятия «Эмпериум». Строительство первого судна проекта было начато в 2024 году. Фактически это современная модернизированная электроверсия теплохода «Москва» Р-51, который в советское время стал успешным проектом и был представлен во многих городах страны.

Закладка первого судна состоялась на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области 27 апреля 2024 года для компании «ВодоходЪ». Ранее сообщалось, что к 2030 году верфь планирует построить по заказу судоходной компании 25 судов проекта.

Судно проекта имеет эргономичный дизайн и комфортабельные условия для пассажиров, включая просторные салоны, бар, ресторан, открытые палубы и другие развлечения. Главное отличие от теплохода — пара электродвигателей мощностью по 200 кВт и комплект батарей емкостью 560 кВт*ч. Судно сможем вместить от 130 до 200 пассажиров и 10 членов экипажа, а крейсерская скорость составит 6 узлов или 11 км/час.

Технические характеристики электросудна проекта «Москва 2.0:»

Класс судна РКО Р1,2 А СИЭ (АБ)

Длина, м 33,3

Ширина, м 8

Осадка, м 1,2

Водоизмещение, т 140

Главные двигатели, кВт 2×200

Ёмкость батарей, кВт*ч 560

Крейсерская скорость, уз 6

Экипаж, чел 10

Пассажиры, чел 130-200