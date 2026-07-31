Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) досрочно завершил контракт на поставку аэролодок для МЧС России, сообщил ТАСС собственник предприятия Михаил Даниленко.

По его словам, в июне и июле завод отгрузил финальные шесть единиц техники, полностью закрыв объем поставки раньше согласованных сроков.

«Для заказчика это означает ускоренное усиление парка специальных судов, предназначенных для работы на труднодоступных акваториях, мелководье и в районах со сложными ледовыми условиями», — подчеркнул Михаил Даниленко.

Аэролодки, поставленные КМЗ, обладают уникальными характеристиками: они способны выходить на мели, песчаные косы и затянутые льдом участки. Такая техника позволяет оперативно доставлять людей и грузы, а также выполнять поисково-спасательные операции там, где классические суда ограничены по осадке и маневренности.

Помимо аэролодок, КМЗ продолжает реализацию другого крупного контракта с МЧС России — на поставку катеров различных типоразмеров. Только за июнь и июль заказчику были переданы четыре катера РПК-640 и три катера ПК-500.

Эти суда предназначены для работы на реках, озерах и прибрежных акваториях. Различие в длине, мощности и комплектации позволяет формировать универсальный флот: от оперативных патрульных катеров до судов, способных перевозить группы спасателей и оборудование, сообщает ООО «Кингисеппский машиностроительный завод».