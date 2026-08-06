На одном из российских нефтегазовых месторождений выполнен спуск обсадной колонны в скважину протяжённостью более 10 километров. Колонна собрана целиком из труб производства Трубной Металлургической Компании — это первый подобный опыт в отечественной практике.

Конструкция включает секцию длиной более 4,2 км из труб диаметром 244,5 мм, установленную в нижней части. Спуск производился поплавковым методом: внутренний объём труб заполнялся воздухом, что позволяло колонне «плыть» в буровом растворе внутри скважины.

Соединения, обеспечивающие целостность колонны при такой глубине и нагрузках, — резьбовые TMK UP Momentum GT. Они разработаны для скважин с горизонтальными участками свыше 2,5 км и позволяют как минимум вдвое увеличивать усилие на вращение колонны. Это критически важно для бурения протяжённых скважин со сложной траекторией.