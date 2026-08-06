ТМК впервые применила 10-километровую колонну на месторождении
На одном из российских нефтегазовых месторождений выполнен спуск обсадной колонны в скважину протяжённостью более 10 километров. Колонна собрана целиком из труб производства Трубной Металлургической Компании — это первый подобный опыт в отечественной практике.
Конструкция включает секцию длиной более 4,2 км из труб диаметром 244,5 мм, установленную в нижней части. Спуск производился поплавковым методом: внутренний объём труб заполнялся воздухом, что позволяло колонне «плыть» в буровом растворе внутри скважины.
Соединения, обеспечивающие целостность колонны при такой глубине и нагрузках, — резьбовые TMK UP Momentum GT. Они разработаны для скважин с горизонтальными участками свыше 2,5 км и позволяют как минимум вдвое увеличивать усилие на вращение колонны. Это критически важно для бурения протяжённых скважин со сложной траекторией.
«ТМК создает передовые инженерные решения для реализации самых сложных проектов наших партнеров. Первый опыт спуска премиальных обсадных труб в скважину протяженностью более 10 км еще раз подтверждает эффективность наших разработок и открывает новые возможности по добыче трудноизвлекаемых запасов углеводородов», — сказал главный инженер ТМК Евгений Засельский.
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