В Мариуполе завершили ремонт последнего участка дороги от ж/д вокзала до комбината им. Ильича
На улице Артема в Мариуполе полностью восстановлена проезжая и тротуарная части.
Улицы Макара Мазая, Артема, Семенишина и Вокзальная образуют единую транспортную ветку, задуманную как альтернативный маршрут одному из самых загруженных проспектов города — проспекту Металлургов. Макара Мазая и Артема являются логическим продолжением друг друга и связывают промышленные и транспортные узлы города — от комбината Ильича до железнодорожного вокзала.
Ремонт Макара Мазая, идущей от комбината Ильича до реки Кальчик, был выполнен еще в конце 2024 года и считался одним из наиболее объемных дорожных ремонтов в освобожденном городе. В 2026 году полностью восстановлены улица Артема и ее логическое продолжение — Вокзальная, включая площадь у восстановленного здания железнодорожного вокзала.
Сейчас по всей протяженности ветки ведутся работы по нанесению дорожной разметки и монтажу уличного освещения. Обустраиваются тротуары: устанавливаются новые бордюры и прокладывается обновленное асфальтовое покрытие пешеходной зоны. По словам рабочих, окончание работ на объекте намечено на IV квартал 2026 года.
Ремонт выполняет московская подрядная организация ООО «БКД Строй» в рамках специального инфраструктурного проекта на 2026 год. Одновременно дорожники проводят капитальный ремонт пешеходной зоны в самом центре Мариуполя — на проспекте Ленина от улицы Казанцева до улицы Леваневского, где предстоит полностью заменить покрытие, сильно пострадавшее во время боевых действий 2022 года.
Реализация этих работ должна улучшить пропускную способность альтернативного маршрута, повысить комфорт и безопасность пешеходного движения и способствовать восстановлению транспортной инфраструктуры города.
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