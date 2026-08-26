На улице Артема в Мариуполе полностью восстановлена проезжая и тротуарная части.

Улицы Макара Мазая, Артема, Семенишина и Вокзальная образуют единую транспортную ветку, задуманную как альтернативный маршрут одному из самых загруженных проспектов города — проспекту Металлургов. Макара Мазая и Артема являются логическим продолжением друг друга и связывают промышленные и транспортные узлы города — от комбината Ильича до железнодорожного вокзала.

Ремонт Макара Мазая, идущей от комбината Ильича до реки Кальчик, был выполнен еще в конце 2024 года и считался одним из наиболее объемных дорожных ремонтов в освобожденном городе. В 2026 году полностью восстановлены улица Артема и ее логическое продолжение — Вокзальная, включая площадь у восстановленного здания железнодорожного вокзала.

Сейчас по всей протяженности ветки ведутся работы по нанесению дорожной разметки и монтажу уличного освещения. Обустраиваются тротуары: устанавливаются новые бордюры и прокладывается обновленное асфальтовое покрытие пешеходной зоны. По словам рабочих, окончание работ на объекте намечено на IV квартал 2026 года. © s14.stc.yc.kpcdn.net

Ремонт выполняет московская подрядная организация ООО «БКД Строй» в рамках специального инфраструктурного проекта на 2026 год. Одновременно дорожники проводят капитальный ремонт пешеходной зоны в самом центре Мариуполя — на проспекте Ленина от улицы Казанцева до улицы Леваневского, где предстоит полностью заменить покрытие, сильно пострадавшее во время боевых действий 2022 года.