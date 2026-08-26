В Москве дан старт строительству станции «Ватутинки» Троицкой линии метро. Она будет расположена недалеко от пересечения Калужского шоссе и проспекта Славского.

Станция «Ватутинки» откроется в составе южного участка Троицкой линии и улучшит транспортную доступность более чем для 30 тысяч жителей и работников ТиНАО. Пассажиров станции будет перевозить только современный и технологичный подвижной состав российского производства.

Время пути до центра города сократится в полтора раза, а до БКЛ — в два, дорога до нее составит 40 минут.

Ожидается, что на момент открытия станцией ежедневно будут пользоваться свыше 39 тысяч пассажиров, которые получат возможности для удобных мультимодальных поездок. Развитая маршрутная сеть наземного общественного транспорта обеспечит удобный подвоз жителей и гостей столицы к станции. Так, рядом с будущей станцией организуют движение 12 маршрутов наземного городского транспорта.

Название станция получила благодаря расположенной поблизости деревне Ватутинки, упоминавшейся еще в писцовых книгах XVII века. Существует версия, что название происходит от имени Ватута — возможно, в этих местах жил служилый человек или боярин с таким прозвищем, однако письменных источников об этом не сохранилось. В настоящее время название «Ватутинки» закрепилось в наименованиях одноименного поселка, а также 1, 2, 3 и 4-й Ватутинских улиц, жилого комплекса «Новые Ватутинки».

Глубина заложения станции составит 20,5 метра. Выходы оснастят шестью эскалаторами и двумя лифтами для маломобильных пассажиров.

Станция возводится в сложных гидрогеологических условиях. Это значит, что здесь есть водонасыщенные пески и глины, грунты, изменяющие свои свойства под нагрузкой, неравномерное распространение водоупорных и водоносных слоев. Специалисты применяют метод струйной цементации грунтов. Они бурят скважины инструментом, в нижней части которого расположены сопла для подачи цементного раствора, а буровые штанги поднимают с одновременным нагнетанием смеси под высоким давлением (40-50 мегапаскалей). Грунт перемешивается с раствором, образуя вокруг скважины новый материал — грунтобетон, имеющий высокие прочностные, деформационные и противофильтрационные характеристики. В результате получается водонепроницаемая конструкция, позволяющая безопасно вести строительные работы внутри котлована.

Среди преимуществ такого метода — экологичность, безопасность, низкий уровень шума, высокая скорость проведения работ, а также возможность проведения работ в любое время года и в любых погодных условиях.

После завершения крепления грунтов с помощью струйной цементации выполняется ограждение котлована методом «стена в грунте».

Большая часть земляных работ уже выполнена, работы по устройству форшахты и ограждающих конструкций котлована тоже завершены. Сейчас строители приступают к сооружению непосредственно станционного комплекса.

По словам генерального директора АО «Объединение „Ингеоком“» Сергея Кидяева, на станции «Ватутинки» ограждающие конструкции установлены полностью, котлован закончен на 80 процентов. Сегодня специалисты приступают к отливке монолитной конструкции самого станционного комплекса. На всех остальных станциях работы идут в том же самом темпе.

В это же время ведется проходка правого перегонного тоннеля на участке «Ватутинки» —"Кедровая". Эта работа завершится в мае 2027 года. Проходку левого тоннеля планируется начать в феврале 2027-го.

Южный участок Троицкой линии длиной 16,9 километра пройдет вдоль Калужского шоссе от Коммунарки до Троицка.