На предприятии ОСК Адмиралтейские верфи состоялась торжественная церемония закладки шестой дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Лада» для Военно-Морского Флота. Корабль, разработанный конструкторским бюро ОСК «Рубин», получил наименование «Малоярославец» в честь города воинской славы в Калужской области.

Серия неатомных подводных лодок «Лада» создается по модернизированному проекту, который конструкторы разработали по результатам опытной эксплуатации Военно-Морским Флотом головного корабля «Санкт-Петербург». Первый обновленный корабль серии — «Кронштадт» — передан флоту в 2024 году, а в 2025 году в состав ВМФ вошла подлодка «Великие Луки». Результаты приемо-сдаточных испытаний полностью подтвердили заданные высокие тактико-технические характеристики этих кораблей. В настоящее время на заводе продолжается строительство еще двух подводных лодок — «Вологда» и «Ярославль». Специалисты конструкторского бюро обеспечивают сопровождение строительства на всех этапах, от проектирования до участия в государственных испытаниях.

Подводные лодки проекта 677 представляют собой самые современные российские неатомные подводные корабли. Низкий уровень шумности, эффективные средства акустической защиты и чрезвычайно мощный гидроакустический комплекс обеспечивают «Ладе» превосходство над зарубежными аналогами. Корабль оснащен ракетно-торпедным оружием с возможностью нанесения высокоточных ударов по морским и береговым целям.

В торжественном мероприятии приняли участие помощник Президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ РФ, адмирал флота Александр Моисеев, глава ОСК Андрей Пучков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, врио генерального директора «Адмиралтейских верфей» Андрей Быстров, генеральный директор конструкторского бюро ОСК «Рубин» Владимир Дорофеев и другие почетные гости.

«Уверен, что высокопрофессиональный коллектив „Адмиралтейских верфей“, обладающий богатейшим опытом по строительству надводных кораблей и подводных лодок, в сотрудничестве с коллективами предприятий кооперации, достойно справится с поставленной задачей» — сказал помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«В прошлом году мы передали флоту подводную лодку „Великие Луки“, а сегодня закладываем „Малоярославец“ — пятый корабль в серии. Это результат решений Министерства обороны России, принятых по итогам большой совместной работы Руководства ВМФ и Объединенной судостроительной корпорации. Хочу поблагодарить Главнокомандующего Военно-Морским Флотом за эту работу, результатом которой стала сегодняшняя закладка», — отметил в своем выступлении генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

Глава ОСК, обращаясь к работникам верфи, сообщил: «Верфь ждет дальнейшее развитие. Мы продолжим модернизацию производственного и энергетического комплекса, реконструкцию Парадной набережной и кранового хозяйства. В следующем году приступим к работам по реконструкции глубоководной набережной и модернизации машиностроительного цеха. Особое внимание будем уделять условиям труда».

«Подводные лодки данного проекта являются самыми современными в своем классе кораблей, благодаря своим тактическим и боевым возможностям, являются важным элементом системы безопасности на море», — заявил в ходе выступления главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев. «Именно отечественная школа подводного кораблестроения, профессионализм и богатейший опыт специалистов конструкторского бюро „Рубин“ и корабелов „Адмиралтейских верфей“ позволяют создавать и строить такие корабли», — отметил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

По традиции, аналогичной серии подводных лодок проекта 636 для Черноморского и Тихоокеанского флотов, кораблям проекта 677 присваиваются имена российских городов. Малоярославец сыграл ключевую роль в сражениях Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Исторический герб города с изображением медведя с поднятой секирой символизирует постоянную готовность к обороне, что созвучно многовековым традициям Военно-Морского Флота и Подводных сил России, стоящих на защите морских рубежей страны.