В ЕАО открыли экспериментальный цех по производству новой аэродромной техники
Новый экспериментальный цех площадью около 1 тыс. кв. метров стал восьмым в производственном комплексе Регионального технического центра (РТЦ) и открылся при поддержке Минпромторга России и правительства области.
В 2025 году проект получил поддержку регионального ФРП в рамках Единой региональной субсидии в размере 29,9 млн. рублей.В начале августа более 20 видов техники компании включено в реестр российской промышленной продукции. Это оборудование для обслуживания воздушных судов: пассажирские трапы, багажные тягачи, кейтеринговые автолифты, обогреватели, а также спецмашины и транспортеры. Ряд продукции не имеет аналогов в России и поставляется за рубеж.
В новом цехе РТЦ планирует создавать новые образцы техники и расширять линейку оборудования для наземного обслуживания авиации. Развитие производства также позволит предприятию увеличить число рабочих мест.
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