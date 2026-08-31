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3 дня назад 1633
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d-tatarinov Судостроение и судоходство

Спущен на воду многофункциональный портовый катер «Чиж» проекта 10702

Церемония крещения и спуска на воду многофункционального портового катера «Чиж» проекта 10702 состоялась накануне в Мурманске на территории МСРЗ.

Катер спроектирован и построен в Мурманске коллективом ООО «Бриск».

Универсальный катер способен перевозить 9 человек (капитан и 8 пассажиров). Судно предназначено для транспортировки персонала и грузов, обеспечения водолазных работ и работ с телеуправляемыми подводными аппаратами (ТНПА).

Корпус катера выполнен из сварного полиэтилена низкого давления (ПНД), срок службы которого не менее 25 лет. Отличительной особенностью материала является его полная резистентность к морскому обрастанию, что избавляет от необходимости периодической окраски и очистки корпуса, сообщает пресс-служба «Бриск».

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Источник: www.korabel.ru

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