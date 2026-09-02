В год своего столетнего юбилея Санкт‑Петербургское музыкальное училище имени М. П. Мусоргского открывает новый учебный корпус, где разместится эстрадно-джазовый отдел — один из ведущих центров профессиональной подготовки джазовых музыкантов в России.

Основанный в 1979 году отдел за десятилетия работы приобрёл статус признанной «кузницы кадров». Именно здесь начинали свой путь музыканты, определяющие лицо современного российского джаза, среди которых народный артист Российской Федерации Игорь Бутман. Отдел сохраняет преемственность поколений и высочайшие стандарты петербургской джазовой школы, продолжая воспитывать музыкантов мирового уровня.

В новом корпусе для студентов и преподавателей созданы современные условия для обучения и творчества: специализированные классы для индивидуальных и групповых занятий, репетиционные помещения для биг-бэндов и вокальных ансамблей, техническая база, соответствующая актуальным образовательным стандартам.

Открытие корпуса предоставляет училищу новые возможности для практической подготовки молодых музыкантов, реализации творческих проектов и расширения партнёрских связей с ведущими культурными институциями города и страны, укрепляя позиции Санкт‑Петербурга как центра профессионального джазового образования.

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