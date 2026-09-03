2 сентября в Петербурге состоялось открытие третьего здания детской школы искусств имени М. И. Глинки на Союзном проспекте, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.Новый корпус площадью 9 тыс. м2 сможет вместить 680 учеников. Оборудованы два концертных зала: большой на 600 мест и малый на 200 мест, что позволит вести масштабную концертно-просветительскую работу. В здании будут работать театральное, хореографическое и хоровое отделения, в том числе концертный хор «Перезвоны», который является обладателем 28 Гран-при международных и всероссийских конкурсов.

Перераспределение учеников позволит открыть в других двух зданиях новые специальности — музыкальный фольклор, духовые и ударные инструменты.В начале учебного года в Новоселье заработала новая школа на 1050 учеников. Отдельное пространство в ней занимает центр прикладных искусств с выставочной галереей. Дети смогут заниматься керамикой, обработкой металла и дерева, работать с тканями и кожей в швейной мастерской, осваивать кулинарию, домоводство и робототехнику. Во внеурочное время занятия будут доступны не только ученикам, но и детям из всего Ломоносовского района.Ранее «ДП» писал, что в Петербурге с 1 сентября заработали 19 новых школ и 26 детских садов, ещё 174 образовательных учреждения открылись после капремонта. Всего в городе в новом учебном году будут работать 1010 детских садов и 687 школ.

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