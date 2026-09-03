Предприятие расположено в индустриальном парке «Юбилейный» и специализируется на выпуске экструдированного мармелада, жевательного зефира, карамели, драже и сахаристых изделий. Его начали строить в октябре 2024 года. Конец строительства первой очереди пришёлся на август этого года. Инвестор — белгородская компания, ведущая деятельность с 2006 года. Производственный комплекс занимает площадь 2,8 га (площадь здания 7321 кв.м) и оснащён современным оборудованием для выпуска кондитерской продукции. Объём инвестиций в проект составил 803 миллиона рублей. На фабрике созданы 80 новых рабочих мест. Осуществлено подключение к сетям электро-, газо- и водо- снабжения. В рамках проекта установлены 2 водозаборные скважины, резервуар питьевой и пожарной воды.

Новая фабрика позволит увеличить объёмы выпуска мармелада и обеспечит стабильную занятость для сотен специалистов. Объём производства составит от 150 тонн в месяц.

Всего же (по завершению строительства всех очередей) площадь застройки займёт 12 480 квадратных метров. Здесь создадут более 400 рабочих мест. Валовая выручка составит более 2 млрд рублей.