Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» в августе 2026 года выполнил очередную поставку катеров для МЧС России.

Заказчику переданы семь катеров РПК-640 и четыре катера ПК-500.

Катера будут использоваться для выполнения задач на акваториях, проведения поисково-спасательных работ, оперативного реагирования на происшествия и доставки специалистов с необходимым оборудованием.

Поставка сразу двух типов катеров позволит заказчику формировать мобильные подразделения с учётом особенностей конкретных водных объектов и оперативных задач, сообщает КМЗ.

ПК-500 — скоростной катер, который совмещает плавность хода и высокую мореходность. Он разработан для эксплуатации в акваториях рек и озер. Он предназначен для инспекционных работ, патрулирования и решения других специальных задач в качестве служебно-разъездного или спасательного водного транспорта. Идеальное соотношение длины и ширины в совокупности с обводами корпуса делают катер маневренным и устойчивым. Катеру присвоен высший рейтинг безопасности.

Катер РПК-640 — это судно с жестким корпусом, носовым и кормовым самоотливными кокпитами и закрытой рубкой. Он предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и прибрежных районах морей.