Для МЧС России построили 11 новых катеров
Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» в августе 2026 года выполнил очередную поставку катеров для МЧС России.
Заказчику переданы семь катеров РПК-640 и четыре катера ПК-500.
Катера будут использоваться для выполнения задач на акваториях, проведения поисково-спасательных работ, оперативного реагирования на происшествия и доставки специалистов с необходимым оборудованием.
Поставка сразу двух типов катеров позволит заказчику формировать мобильные подразделения с учётом особенностей конкретных водных объектов и оперативных задач, сообщает КМЗ.
ПК-500 — скоростной катер, который совмещает плавность хода и высокую мореходность. Он разработан для эксплуатации в акваториях рек и озер. Он предназначен для инспекционных работ, патрулирования и решения других специальных задач в качестве служебно-разъездного или спасательного водного транспорта. Идеальное соотношение длины и ширины в совокупности с обводами корпуса делают катер маневренным и устойчивым. Катеру присвоен высший рейтинг безопасности.
Катер РПК-640 — это судно с жестким корпусом, носовым и кормовым самоотливными кокпитами и закрытой рубкой. Он предназначен для проведения инспекционных работ, патрулирования и оперативной работы в качестве служебно-разъездного и спасательного водного транспорта во внутренних акваториях и прибрежных районах морей.
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