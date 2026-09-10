В Санкт-Петербурге для Академии танца Бориса Эйфмана открыт интернат на 240 воспитанников
Бесплатный интернат создаёт условия для обучения талантливых детей из регионов: в одном здании размещены жилые комнаты, медицинский блок, пространства для самостоятельной работы и четыре репетиционных зала.
9 сентября, на Большой Пушкарской улице открыли здание интерната Академии танца Бориса Эйфмана. Кампус площадью 10832 квадратных метра возведён по инициативе хореографа и основателя Академии при поддержке Правительства-Петербурга.
Здание способно с комфортом разместить 240 воспитанников, в том числе из других регионов. В нем обустроено 80 жилых комнат, на каждом этаже есть комнаты воспитателей, места для приема пищи и хранения вещей, прачечные с зонами сушки и глажения, комнаты для самоподготовки и досуга. На первом этаже — медицинский блок. Четыре просторных репетиционных зала высотой в два этажа каждый образуют главную часть корпуса.
На сегодняшний день в Академии обучается порядка 400 ребят, из них более 150 иногородних.
Академия танца Бориса Эйфмана была создана Правительством Петербурга по инициативе хореографа в 2013 году. Инновационная школа объединяет общее и среднее профессиональное образование, интегрирует основы русского классического балета с передовыми педагогическими методиками.
Выполняя функцию «социального лифта», Академия предоставляет одарённым детям со всей страны бесплатное обучение, проживание и возможность всестороннего развития. Выпускники Академии выступают в ведущих театрах страны, в том числе Мариинском и Большом.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- ОДК получила сертификат типа на авиадвигатель ВК-650 В для легких...льных аппаратов легкого класса — взлетной массой до 4 тонн.
- Торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Чукотк... по проекту ЦКБ «Айсберг» для ФГУП «Атомфлот».
- Первый из двух заказанных на Обуховском заводе тоннелепроходчески... метра», — сообщили в Администрации Санкт-Петербурга.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0