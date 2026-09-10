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Ирина Личутина Производство

Калужская «Автоэлектроника» выпустила новый отечественный модуль беспроводной связи

Производственная компания «Автоэлектроника» запустит в серийное производство новый модуль беспроводной связи: российское происхождение изделия подтверждено сертификатом СТ-1.

© ae.ru

Конструктивная особенность модуля — способность функционировать без выхода в интернет. Такое решение уже применяется в телематике большинства китайских автомобилей, которые сегодня составляют значительную долю российского автопарка. При этом устройство полностью совместимо с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», что гарантирует передачу экстренных сигналов даже в сложных условиях.

«Автоэлектроника» — не новичок на этом рынке. Сегодня на мощностях завода производятся блоки кузовной электроники для брендов Jetour и Tenet, выпускается цифровой тахограф с 4G-модемом. На очереди — блок кокпит для Changan.

Компания видит своей задачей не просто замещение импорта, а создание продуктов, превосходящих иностранные аналоги по надёжности и адаптированности к российским условиям эксплуатации. Новый LTE-модем станет востребованным решением как для автопроизводителей, так и для интеграторов телематических систем.

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Источник: ae.ru

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