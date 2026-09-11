Нацпроектстрой возвел новый съезд с МСД
Открыто движение по новому съезду с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе в сторону МКАД, построенному Мостоотрядом-47 НПС.
Общая длина нового участка дороги — 1700 м, в его состав входит двухполосная эстакада длиной 800 м, состоящая двух пролетных строений — металлического длиной 300 м над МЦД-2 и железобетонного вдоль Каширского шоссе.
Работы над путями железной дороги проведены в технологические окна без остановки движения поездов.
Перепробег машин на участке сократится почти в два раза, а время съезда с МСД на Каширское шоссе в сторону области уменьшится в шесть раз — с 6 до 1 минуты.
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