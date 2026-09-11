В Екатеринбурге открыли движение по новому участку развязки у «Калины»
Поэтапное открытие развязки улучшает связь между районами Екатеринбурга, пока строители завершают левый проезд и благоустройство всего транспортного узла.
Рабочие открыли движение по правому проезду Сибирского тракта у «Калины». Машины теперь могут выезжать с него на улицу Комсомольскую.
Дальше строители переключатся на левый проезд. Пока они будут работать там, по правой стороне организуют движение в обоих направлениях. Закончить все работы и благоустройство территории планируют в ноябре.
После реконструкции средняя скорость движения по путепроводу должна вырасти до 75 км/ч. Развязка также улучшит сообщение между Синими Камнями, ЖБИ и Втузгородком.
Развязку у «Калины» строят с 2021 года. Проект включает путепроводы общей протяженностью 2,2 км и более 10 км улиц и дорог.
С момента заключения контракта стоимость работ выросла почти на 3 млрд руб. — до 9 млрд руб. В этом году на завершение строительства развязки в городском бюджете заложили 1,275 млрд руб. Эта сумма включает в себя субсидию из областного бюджета в 1,1 млрд руб.
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