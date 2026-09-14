Крупный российский перевозчик приобрёл полсотни тягачей КАМАЗ-54901
Компания «НЕО ТРАНС» приобрела в Лизинговой компании «КАМАЗ» 55 автомобилей КАМАЗ-54901.
Седельный тягач КАМАЗ-54901 — это современный автомобиль нового поколения К5. Он был разработан с учётом требований профессиональных перевозчиков и отличается экономичностью в плане расхода топлива, надёжностью, хорошим ресурсом двигателя и удобством для водителя.
В Лизинговой компании «КАМАЗ» такой автомобиль можно приобрести по особой цене от производителя. Клиентам также предоставляется возможность воспользоваться субсидией по госпрограмме в размере до 1,7 млн рублей на тягачи.
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