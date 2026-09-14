Завершено строительство головного пассажирского электросудна «НиНо» проекта F2
Под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства завершено строительство головного пассажирского электросудна проекта F2 («Фонтанка 2.0»). 11 сентября 2026 года на судно выдан комплект классификационных документов Регистра, сообщает РМРС.
Судно построено ООО «Судостроительная верфь «Речная» по заказу компании «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» по проекту компании «АН Марин Консалтинг» в рамках проекта по развитию экологичного внутреннего водного транспорта.
Напомним, головное судно проекта F2 было заложено в октябре 2025 года. Судно рассчитано на 80 пассажиров. На борту — закрытая и открытая палубы, современный пассажирский салон и сплит-системы для комфортной поездки в любую погоду.
Уже 15 сентября «НиНо» начнёт выполнять ежедневные рейсы по новому маршруту «Чкаловская лестница — Стрелка» в Нижнем Новгороде.
Название электросудна «НиНо» связано с официальными талисманами Нижегородской области — оленёнком НиНо и дятлом Гором. Эти герои стали символами региона и его стремления к развитию, открытости и новым путешествиям. Второе электросудно проекта «Фонтанка 2.0», которое планируется вывести на маршрут в навигацию 2027 года, получит имя «Гор» — в честь второго героя.
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