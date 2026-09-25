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2 дня назад 1531
d-tatarinov Судостроение и судоходство

В Ленобласти заложили плавучий причал проекта ПРП-36

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Причал строится ООО ПКБ «Петробалт» на производственной площадке «Судостроительной верфи «Речная» по заказу Государственной транспортной лизинговой компании для судоходной компании «Нева Тревел».

Проект разработан конструкторским бюро «Форсс Технологии». Строительство ведется под техническим наблюдением Балтийского филиала РС, сообщает пресс-служба регистра.

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Источник: www.korabel.ru

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