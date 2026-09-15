Дан старт работе нового цеха серийного производства полуприцепов на предприятии «АСТРА»

Запущен новый производственный цех серийного производства полуприцепов на предприятии «АСТРА» — резиденте индустриального парка в Канаше.

Сама территория опережающего социально-экономического развития создана в Канаше ещё в 2018 году. В соответствии с решением Правительства Российской Федерации образован и индустриальный парк. Планировалось, что ТОСЭР завершит работу в 2028 году, однако ввиду пандемии 2020 года и масштабных санкций 2022 года срок действия территории опережающего социально-экономического развития был продлён на два года — до 2030 года.

Была поставлена задача — помочь предпринимателям, бизнесменам обеспечить диверсификацию экономики территории. Благодаря этой работе с 2020 года удалось привлечь в индустриальный парк девять резидентов.

Предприятие «АСТРА» специализируется на серийном производстве прицепной техники: полуприцепов-автовозов для перевозки легковых автомобилей и полуприцепов-панелевозов для транспортировки крупногабаритных строительных конструкций.

Площадка оснащена современным оборудованием, значительную часть операций выполняют промышленные роботы. Проектная мощность составляет до 500 полуприцепов в год. Продукция поставляется транспортным и строительным компаниям России.

Нынешняя «АСТРА» выросла из канашского завода «АСТ-Канаш», который с 2003 года выпускал прицепную технику по индивидуальным заказам. С 2020 года производство стало расширяться и выходить на серийный выпуск. Решение о строительстве нового завода было обусловлено потребностями увеличения доли российской техники на внутреннем рынке по программе импортозамещения.

«АСТРА» обладает большими производственными возможностями. Один из крупных инвестиционных проектов «Организация производства прицепов и полуприцепов» включен в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики. В рамках него планируется создание 67 новых рабочих мест.

Состоялся и экспериментальный запуск технологии лазерной сварки. Новый метод ускорит производственный цикл и повысит качество выпускаемой продукции. Кроме того, полуприцепу был присвоен первый вин-номер.