Новые учебно-производственные полигоны открылись в техникумах Тобольска и Нового Уренгоя

Кластер среднего профессионального образования в химической отрасли открыли в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети» в Тобольском многопрофильном техникуме с начала нового учебного года. Появление отраслевого объединения на базе техникума стало возможным благодаря поддержке правительства Тюменской области и ООО «СИБУР». В эти же дни начал работу и первый на Ямале полигон подготовки специалистов по управлению спецтехникой в Новоуренгойском многопрофильном колледже.

СИБУР на территории образовательного учреждения в Тобольске построил новое здание учебно-производственного полигона «Центр компетенций» с мастерскими для подготовки специалистов по профессиям: слесарь-наладчик КИПиА, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования и аппаратчик-оператор нефтехимического производства. Теперь интерес со стороны абитуриентов к Тобольскому многопрофильному техникуму вырос в разы.

Студенты тобольского техникума четыре дня учатся, а два — стажируются на предприятии СИБУра, приобретают навыки по каждой специальности. На примере Тобольска видно, что решение на государственном уровне по такой программе, как «Профессионалитет», совершенно правильное. Интерес к среднему специальному образованию растёт. Всё больше появляется учебных заведений, где высокий конкурс на одно место при поступлении. Этот проект поможет решить важный кадровый вопрос на производственных предприятиях.

По программе «Профессионалитет» в ТМТ завершат благоустройство территории и прилегающего земельного участка для создания комфортной городской среды. Концепция и проект уже разработаны.

Полигон подготовки специалистов по управлению спецтехникой в Новоуренгойском многопрофильном колледже — часть большого образовательного кластера по обучению специалистов ТЭКа.

В промышленном регион такие кадры востребованы и в городах и на промыслах. Теперь ямальские ребята смогут получить востребованную специальность дома. В округе реализуются масштабные инвестиционные проекты, поэтому ежегодно требуется около 14 тысяч квалифицированных специалистов. В том числе работники спецтехники, используемой при обустройстве месторождений, строительстве дорог и зданий. Частично потребность закрывается за счёт вахтового персонала. Запуск полигона позволит готовить в десять раз больше специалистов чем ещё несколько лет назад — порядка 890 человек в год по 18 программам профессий: трактористы‑машинисты, машинисты автогрейдера, бульдозера, экскаватора, крана, трубоукладчика, водители погрузчиков и вездеходов.

Условия обучения максимально приближены к реальным: учебные классы, гараж на 18 машин, линейка спецтехники от экскаваторов и бульдозеров до автокранов и снегоболотоходов. Полигон открыли в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

Новое пространство, обустроенное на площади в 25 тысяч квадратных метров, позволит студентам оттачивать свои практические навыки в полевых условиях на современном транспорте.