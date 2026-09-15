ОДК запустила в Москве площадку полного цикла для ПД-8 и ПД-14 и учебный центр

В Москве на территории «ОДК-Салют» начал работу производственно-технологический центр «Рычаги и кронштейны». Это одна из крупнейших промышленных площадок столицы — свыше 10 тыс. кв. метров, где разместилось около 230 единиц высокотехнологичных станков и установок.

Здесь налажен серийный выпуск деталей для авиадвигателей: ПД-14, ПД-8, АИ-222-25, а также силовых установок семейств ТВ7-117 и ВК-2500. Производство охватывает весь цикл основных технологических операций — токарную и фрезерную обработку на станках с ЧПУ, шлифовку, сверление и слесарные работы. Всего на площадке действуют семь производственных участков.

Параллельно с выпуском деталей в центре ведётся подготовка кадров. В девяти учебных лабораториях, оснащённых современным оборудованием, студенты колледжей осваивают сразу не менее пяти рабочих профессий. Такой подход позволяет им видеть производственный процесс целиком и гибко подстраиваться под изменения в технологических цепочках. Ежегодно обучение здесь смогут проходить более 750 учащихся.

В лаборатории «Мехатроника» студенты проектируют мехатронные системы, пишут программное обеспечение для контроллеров и тестируют прототипы. В лаборатории «Металловедение» — одной из самых оснащённых — проводят испытания материалов на сжатие, растяжение, скручивание и устойчивость к разрушению. Там установлено почти 20 высокотехнологичных установок, включая высокоточные микроскопы. Кроме того, учащиеся изучают расчёт электрических цепей, контроль качества деталей, работу гидравлических и пневматических систем, промышленную автоматизацию, свойства металлов и сплавов, а также основы промышленной механики и монтажа оборудования.

Как рассказали в пресс-службе Ростеха, новая площадка продолжает масштабный проект по подготовке рабочих и инженерных кадров для столичного региона, который с 2022 года реализуется совместно с Департаментом образования и науки Москвы. Только за прошлый учебный год 1500 московских студентов прошли практику в «ОДК-Салют».

Открытие центра стало важным этапом дальнейшей локализации выпуска критически важных комплектующих для отечественных самолётов. Развитие аэрокосмической отрасли входит в число приоритетных направлений промышленной политики Москвы, а сама столица сегодня представляет собой не только производственную базу, но и целостный научно-промышленный комплекс, объединяющий исследовательские институты, конструкторские бюро и центры подготовки кадров. Ежегодно в городе вводится порядка 300-400 тыс. кв. метров новых промышленных площадей, и только с начала этого года их объём составил 390 тыс. кв. метров.