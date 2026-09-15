«Мценский элеватор» запустил мукомольный комплекс за 900 млн рублей

В особой экономической зоне «Орел» открылся мукомольный комплекс с элеватором компании «Мценский элеваторКомпанияМценский элеватор». Новый объект рассчитан на единовременное хранение 20 тыс. тонн зерна, объем инвестиций в проект составил около 900 млн рублей.

Мощности хранения зерна в Орловской области составляют около 3,3 млн тонн. Из них 1,8 млн тонн приходится на 28 действующих элеваторов. Комплекс «Мценского элеватора » стал 29-м подобным объектом в регионе.

Проект реализован при поддержке правительства Орловской области, региональной Корпорации развития и Сбербанка. Предприятие оснащено современным оборудованием и будет перерабатывать зерно в муку для внутреннего рынка и экспортных контрактов.

Власти отмечают, что объект создал десятки новых рабочих мест. Одной из ближайших задач станет подбор и подготовка специалистов для нового производства.

По данным регионального правительства, за последние годы объем выпуска продукции агропромышленного комплекса Орловской области вырос примерно втрое. В 2025 году регион вошел в российский топ-10 по урожайности ряда ключевых сельскохозяйственных культур.

Губернатор также сообщил, что объем выпуска муки в области позволяет обеспечить потребности около 2 млн человек. Производство сельхозпродукции на душу населения, по оценке властей, примерно в четыре раза превышает среднероссийский уровень.

Мукомольный комплекс «Мценского элеватора» стал одним из нескольких крупных аграрных инвестпроектов, реализуемых в Мценском районе. В 2026 году в регионе также завершается создание завода глубокой переработки картофеля «Гранд Фрайз», маслоэкстракционного завода «МЭЗ ЮНЭКО» и зернового линейного терминала ООО «Орловский зерновой терминал».