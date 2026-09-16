В «Боровлево-1» заработала новая очередь полиграфического комплекса

Под Тверью, в промышленной зоне «Боровлево-1» запустили вторую очередь полиграфического комплекса «Парето-Принт», принадлежащего издательской группе «Эксмо-АСТ». После запуска новой очереди тверское предприятие стало крупнейшей книжной типографией страны, специализирующейся прежде всего на учебной литературе. По данным Российской книжной палаты, ещё в 2025 году здесь выпускалась каждая седьмая книга в России и каждый восьмой печатный лист.

На площадке возвели два производственных корпуса, каждый площадью 1500 квадратных метров. В цехах установили линию твёрдого переплёта, печатные, ниткошвейные и фальцевальные машины. При выборе оборудования ставку делали на решения, которые экономят ресурсы и энергию и снижают нагрузку на окружающую среду. Управление всеми процессами сосредоточено в цифровой системе ASystem.

Главная задача новой очереди — увеличить выпуск школьных учебников: она добавит 12 миллионов экземпляров в год, уточнили в пресс-службе Правительства Тверской области. Общий объём инвестиций составил 792,2 миллиона рублей. Расширение создало 95 новых рабочих мест, а штат предприятия вырос до 904 человек. При комплексе работает собственный лицензированный учебный центр, где готовят по 21 профессии, — обучение прошли уже более 650 специалистов. Предприятие служит практической базой для Тверского полиграфического колледжа, филиала Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, и входит в региональную систему многоуровневой подготовки кадров — от рабочих до инженеров.

Ожидается, что с 2026 по 2030 год предприятие перечислит в бюджет области 1,79 миллиарда рублей налогов.

Проект стал результатом договорённостей с областным Правительством, достигнутых на ПМЭФ-2025, и был реализован в сжатые сроки — за 2025-2026 годы. Во многом это удалось благодаря решениям главы региона ускорять согласования при строительстве экономически значимых объектов.