В Улан-Удэ открылась вторая очередь масличного завода «Альянс Плюс»

300 тонн сырья в сутки — такой мощности достигла переработка на масличном заводе «Альянс Плюс» в Улан-Удэ. Вторая очередь строительства была запущена 16 сентября. Первая линия по производству рапсового масла мощностью 120 тонн сырья в сутки заработала в марте 2024 года. Увеличение мощности позволило фермерам республики гарантированно сбывать всю свою продукцию на месте, без необходимости поиска внешних покупателей.

Как рассказали в Правительстве Республики Бурятия, за 8 месяцев 2026 года предприятие переработало 10,5 тысячи тонн рапсового зерна на сумму 1 млрд 700 тысяч рублей. До конца года объёмы планируется увеличить в 2 раза. Всё это — часть крупного инвестиционного проекта «Альянс Плюс» по строительству завода, где масло из семян масличных культур получают методом холодного прессования. Проект развивает экспорт, создаёт рабочие места и увеличивает поступления в бюджеты всех уровней. В его рамках также планируется строительство новых складских помещений и комбикормового завода.

Комбикормовый завод нужен для севооборота: сельхозтоваропроизводители сбывают не только рапсовое зерно, но и всё зерно — пшеницу, овёс. Это даёт хороший сбыт, севооборот и дальнейшее развитие зерновых.