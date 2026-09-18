«КАМАЗ» показал автоцистерну для нефти на шасси поколения К5

«КАМАЗ» и его официальный партнёр ООО «УралСпецТранс» представили автоцистерну АЦН-17Т «Термос» на шасси КАМАЗ-65959 поколения К5. Спецтехнику выпускает завод «УралСпецТранс» под брендом SEVEREST. Машина предназначена для транспортировки и кратковременного хранения нефти и нефтесодержащих жидкостей плотностью не более 0,92 г/см³.

В основе — полноприводное шасси КАМАЗ-65959 поколения К5 с колёсной формулой 6×6 и односкатной ошиновкой с автоматизированной системой регулирования давления в шинах. Двигатель — рядный 6-цилиндровый КАМАЗ Р6 мощностью до 483 л. с. и крутящим моментом 2403 Н·м. В трансмиссии — 16-ступенчатая механическая коробка передач. Кабина К5 установлена на 4-точечной пружинной подвеске, оснащена бортовой информационной системой, рассказали на предприятии.

Цистерна выполнена из нержавеющей стали — это рассчитано на длительную эксплуатацию при перевозке нефти, в том числе с примесями. Корпус оснащён термоизоляцией толщиной 100 мм для сохранения температуры продукта. Крепление к шасси — через качающуюся опору и две опоры с жёстким болтовым соединением. Автоцистерна соответствует требованиям ДОПОГ к перевозке опасных грузов.