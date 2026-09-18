Четвертый гидроагрегат «Силовых машин» запущен на Светлинской ГЭС
Надежность энергоснабжения Западной Якутии выросла с запуском четвертого гидроагрегата на Светлинской ГЭС. Агрегат мощностью 104 МВт произвели «Силовые машины». Станция вышла на проектную установленную мощность 370 МВт.
Выработка сохранится на уровне более 1 млрд кВт·ч даже в маловодный год — это создаёт ресурс для запуска новых производств. Энергетическая инфраструктура рассчитана на десятилетия работы не только для компании, но и для всего региона.
Светлинская ГЭС стоит на реке Вилюй в Мирнинском районе и является второй ступенью Вилюйского каскада. Это первая в мире гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте. Три первых агрегата, тоже от «Силовых машин», работают с 2004-2008 годов.
Четвертый агрегат начали строить в 2020-м. В 2025-м на площадку доставили более 2,4 тыс. тонн оборудования, в августе 2026-го его смонтировали и испытали. В эксплуатацию ввели на полгода раньше проектного срока — апреля 2027 года, рассказали в пресс-службе «Силовые Машины».
ГЭС питает производственные объекты АЛРОСА и весь Западный энергорайон Якутии. Среди потребителей — нефтегазовые и золотодобывающие предприятия, объекты транспортной, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры.
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