Обновленный мост через реку Бодайбо открыли на севере Иркутской области
Открыто автомобильное движение по мосту через реку Бодайбо. Он расположен на выезде из районного центра на 1,8 км автомобильной дороги Бодайбо — Мама. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на капитальный ремонт направили 335,4 млн рублей. Решение об открытии движения приняла комиссия, в состав которой вошли сотрудники ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и представители подрядной организации.
Протяженность обновленного моста составляет 63,8 метра. Специалисты возвели опоры на свайном основании, смонтировали пролетное строение и зону сопряжения с автомобильной дорогой, уложили мостовое полотно по которому непосредственно движется транспорт. Чтобы защитить металлические конструкции от коррозии и продлить срок службы моста, нанесли специальное антикоррозионное покрытие. Также выполнили обустройство объекта: установили барьерные ограждения и дорожные знаки, которые обеспечивают безопасность движения. В ближайшее время демонтируют временный мост, после чего новый объект введут в эксплуатацию.В этом году в Бодайбинском районе, который является опорной территорией региона, провели реконструкцию трех мостов через реки Бодайбо, Большой Догалдын и Верхний Аканак на автодороге Бодайбо — Кропоткин. Это позволило повысить транспортную доступность поселка Кропоткин.
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