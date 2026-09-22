Обновленный мост через реку Бодайбо открыли на севере Иркутской области

Капитальный ремонт снял транспортное ограничение на дороге Бодайбо — Мама: обновлённый 64-метровый мост получил новое пролётное строение, защиту от коррозии и средства безопасности.

Открыто автомобильное движение по мосту через реку Бодайбо. Он расположен на выезде из районного центра на 1,8 км автомобильной дороги Бодайбо — Мама. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на капитальный ремонт направили 335,4 млн рублей. Решение об открытии движения приняла комиссия, в состав которой вошли сотрудники ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и представители подрядной организации.

Протяженность обновленного моста составляет 63,8 метра. Специалисты возвели опоры на свайном основании, смонтировали пролетное строение и зону сопряжения с автомобильной дорогой, уложили мостовое полотно по которому непосредственно движется транспорт. Чтобы защитить металлические конструкции от коррозии и продлить срок службы моста, нанесли специальное антикоррозионное покрытие. Также выполнили обустройство объекта: установили барьерные ограждения и дорожные знаки, которые обеспечивают безопасность движения. В ближайшее время демонтируют временный мост, после чего новый объект введут в эксплуатацию.В этом году в Бодайбинском районе, который является опорной территорией региона, провели реконструкцию трех мостов через реки Бодайбо, Большой Догалдын и Верхний Аканак на автодороге Бодайбо — Кропоткин. Это позволило повысить транспортную доступность поселка Кропоткин.