СИБУР и ANKI представили лимитированную коллекцию кроссовок, посвященную Казани

СИБУР и российский бренд обуви ANKI Team представили лимитированную коллекцию кроссовок, в которой промышленная экспертиза, современные полимерные материалы и культурный код Татарстана объединились в одном продукте — специальной серии кроссовок по городам. Первым городом в серии стала Казань. Коллекция, полностью произведенная в России из отечественных материалов, доступна для оформления предварительного заказа на сайте ANKI Team и интернет-магазина СИБУРа .

Визуальную концепцию коллекции выбрали по итогам всероссийского опен-колла, который Enter, СИБУР и ANKI организовали в июне 2026 года для дизайнеров, художников и авторов со всей страны. Участникам предложили по-новому взглянуть на Татарстан, Казань и передать через иллюстрацию его характер, локальную идентичность и идею «мест силы», включив элементы индустриального ландшафта города.

На конкурс поступило более 70 работ. Победителем стала Варвара Обшивалкина из Сергиева Посада. В своей творческой практике она занимается иконописью, но в данном случае решила обратиться к иллюстрации В своем проекте она объединила архитектурные символы Казани, городскую среду и промышленный ландшафт, включая Казаньоргсинтез, одно из ведущих предприятий СИБУРа. Так в одном образе соединились историческое наследие города, его сегодняшний ритм и роль отрасли в развитии региона.

«Мне особенно приятно видеть проекты, где объединяется крупный бизнес — СИБУР и локальный бренд ANKI из моего родного Санкт-Петербурга. Совершенно разные компании и сферы, на стыке разных подходов создают интересные и уникальные продукты.Такие коллаборации очень точно передают характер современной Казани — открытой, смелой, креативной и готовой делать невозможное. Подобные проекты показывают: интересные и яркие вещи могут создаваться здесь и быть заметными далеко за пределами города», — отметил директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили.

Казань стала первым городом серии неслучайно. Татарстан — один из ключевых регионов присутствия СИБУРа и один из крупнейших центров нефтехимической промышленности России. Здесь, на предприятии Казаньоргсинтез, выпускают современные полимерные материалы для строительства, медицины, упаковки, автомобилестроения и производства товаров повседневного спроса. Поэтому именно Казань стала отправной точкой проекта.

«Татарстан всегда стремился соединять сильные традиции с современными подходами, и сегодня это проявляется в самых разных сферах, в том числе в спорте. Совместный проект СИБУРа и ANKI показывает, как на пересечении технологий, дизайна и спорта может появляться продукт, объединяющий индивидуальность и локальную идентичность. Для нас особенно ценно, что современные форматы позволяют по-новому раскрывать характер республики, делая ее культурный код понятным и близким самой разной аудитории», — отметил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Ключевым партнером проекта стал российский бренд ANKI Team, специализирующийся на разработке городской обуви собственного производства (фабрика в Санкт-Петербурге). Специально для коллекции команда выбрала новую модель на основе концепции «босоногой обуви», которая учитывает естественную механику движения стопы и рассчитана на ежедневную носку. Коллекция, полностью произведенная в России из отечественных материалов.

«Нам хотелось показать, что современный промышленный продукт может быть не только функциональным, но и культурным. В этой паре соединились технологии СИБУРа, локальный код Казани и наш подход к обуви. Для ANKI это важный проект еще и потому, что весь путь — от идеи и материалов до производства — происходит внутри страны. Предзаказ на эту лимитированную серию на сайте ANKI будет открыт с 15 сентября», — комментирует Андрей Ким, создатель бренда ANKI Team.

Для кроссовок разработали уникальную подошву. Ее производят в России методом литья с использованием полимерных решений СИБУРа для обувной промышленности. Они обеспечивают гибкость, прочность, а также помогают сохранять комфорт при ежедневной носке. Проект показывает, как сложные инженерные разработки и экспертиза в области материалов становятся частью привычных потребительских продуктов.

Раскрой, окраска, вышивка и финальная сборка выполнены на производстве ANKI Team в Санкт-Петербурге. Авторскую иллюстрацию Варвары Обшивалкиной адаптировали и перенесли на кожаный верх, подошву, и упаковку кроссовок с помощью вышивки, печати и шелкографии. Это позволило сохранить детали рисунка и дополнить его объемной фактурой. Специально для лимитированной серии кроссовок разработана коллекционная упаковка с видами Казани.

«Проектом с ANKI мы запускаем серию коллабораций с российскими брендами по созданию титульного корпоративного мерча. Но для нас кроссовки с ANKI больше чем мерч. В этом проекте мы объединяем моду, городскую среду и промышленный контекст в одном продукте. Показать современную промышленность молодежи с неожиданной стороны — через полностью российский продукт повседневного использования. Эта яркая коллекция привлекает внимание не только формой, но и содержанием — мы рассказываем о технологиях языком дизайна и показываем, что за привычными вещами стоят сложные инженерные решения и труд тысяч специалистов», — отметил Николай Федотов, руководитель практики HR-бренда и цифровых-коммуникаций СИБУРа.

Для СИБУРа эта коллаборация — возможность показать, как современные полимерные материалы становятся частью повседневной жизни, и рассказать о промышленности языком дизайна. Проект реализован по принципу полного производственного цикла внутри страны — от разработки идеи, полимерных материалов и комплектующих до выпуска готовой пары. Он стал примером того, как сотрудничество промышленной компании и креативного российского бизнеса помогает создавать продукты на стыке технологий, дизайна и региональной идентичности.Предзаказ доступен к оформлению на сайте ANKI: https://www.ank...-kh-sibur/15368

А также в магазине СИБУР: https://sibur.m.../product-1.html