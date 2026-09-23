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3 дня назад 1452
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artal Образование

Под Астраханью открыли новый корпус учебного центра для нефтегазовой отрасли

Учебная база воспроизводит шторм, работу на высоте и эвакуацию из затонувшего вертолёта, позволяя специалистам морских объектов отрабатывать аварийные действия в реалистичных условиях.
© caspianpress.ru

В посёлке Ильинка приступил к работе новый учебный корпус корпоративного центра по подготовке специалистов для морских нефтегазовых объектов.

Запуск нового корпуса позволил значительно расширить потенциал учреждения. В распоряжении курсантов появились современные аудитории для теоретических занятий, спортивные залы и специализированный полигон для обучения промышленных альпинистов и персонала, работающего на высоте. Отдельная программа посвящена отработке спасательных и эвакуационных действий.

База центра оснащена передовым оборудованием, имитирующим условия, максимально приближенные к реальным. В тренировочном бассейне воссоздаётся суровая морская непогода — высокие волны, проливной дождь и сильный ветер. Здесь специалисты отрабатывают действия в аварийных ситуациях, включая эвакуацию из затонувшего вертолёта, оказание первой помощи и применение спасательного оборудования. За 15 лет работы центр выпустил около 200 тысяч квалифицированных сотрудников.

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Источник: caspianpress.ru

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