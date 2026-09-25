Новое мукомольное производство открылось в Усольском районе Приангарья

В Иркутской области дали старт работе современного мукомольного производства. Важный для региона производственный объект по переработке зерна мощностью до 80 тонн муки в сутки запустили в Усольском районе на базе ООО «Азия-Маркет». Здесь будут выпускать пшеничную муку высшего и первого сортов, а также отруби. При полной загрузке завод рассчитан на выпуск более 7 тысяч тонн муки в год: 5 256 тонн высшего сорта и 1 944 тонны первого сорта. Кроме того, предприятие сможет производить до восьмисот тонн отрубей ежегодно. Проект по созданию производства по переработке зерна пшеницы в сортовую муку стартовал в начале 2025 года. На средства господдержки построили здание, приобрели мукомольный комплекс, упаковочное оборудование и погрузочную технику. Общая стоимость проекта — 88,4 млн рублей.

Модернизация и комплектация новой мельницы стали возможны благодаря государственной поддержке, оказанной предприятию Фондом развития промышленности Иркутской области в виде льготного займа в размере 44,1 млн рублей, предоставленных за счет средств субсидии министерства сельского хозяйства Приангарья.Инициатор проекта ООО «Азия-Маркет» в настоящее время является производителем комбикормов для животных, изготавливаемых из отрубей. Ранее отруби приобретались компанией у сторонних поставщиков. В результате реализации данного проекта у компании появится возможность не только расширить ассортимент выпускаемой продукции ООО «Азия-Маркет», но и снизить себестоимость уже выпускаемой продукции — комбикормов, использовать отруби собственного производства, которые являются побочным продуктом при производстве муки.