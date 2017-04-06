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Транспорт и логистика

Volgabus завершил выполнение крупнейшего контракта

Группа Volgabus завершил выполнение самого масштабного в своей истории заказа. Последняя партия сочлененных автобусов «СитиРитм-18» отправилась накануне в Санкт-Петербург. Всего же для северной столицы был выпущено 125 уникальных машин, которые в 2018 году будут обслуживать игры Чемпионата мира по футболу.

Новая поставка самой масштабной не только в истории «Волгабас» и российского автобуспрома. Заказ выполнялся в очень сжатые сроки. Все службы предприятия и поставщики комплектующих сработали безупречно, что позволило заводу выполнить свои обязательства и выйти на новый уровень объемов производства. Всего в 2017 году планируется выпустить не менее 600 машин большой и особо-большой вместимости.

К автобусам для ЧМ-2018 предъявлялись особые требования в области технического оснащения, безопасности и комфорта. «СитиРитм-18» — чемпион России по пассажировместимости. В час-пик он способен взять на борт до 182 пассажиров. Флагман Volgabus оснащен двигателем MAN стандарта «Euro-5+" и большим числом электронных систем. Бортовой компьютер с мультиплексной системой следит за каждым компонентом и выводит информацию на дисплей водительской панели. Также электроника отвечает за безопасность поездки.Кузов автобуса разработан таким образом, чтобы снизить уровень вибраций и шума в салоне. Система освещения построена на базе LED-технологий. За комфортную температуру в салоне отвечает мощная климатическая система, а информаторы сообщают пассажирам об остановках, температуре и т. д.

Большое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями. Для них предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок и система наклона кузова к платформе.

В разработке уникального 18-ти метрового флагмана принимали участие ведущие волгоградские ВУЗы, прежде всего, Волгоградский государственный технический университет. В производстве был активно задействован местный бизнес — более 20-ти компаний из Волгоградской области поставляли комплектующие.

Выполняя текущие контракты, специалисты Volgabus готовят для транспортников Санкт-Петербурга новые предложения. Например, контракт жизненного цикла.

Справка о компании

Группа компаний «Волгабас» — один из лидеров транспортного машиностроения России. Предприятие было основано в 1993-м году и за свою историю выпустило на российские маршруты более 5 тысяч автобусов различного класса. На предприятии в г. Волжском работают 550 сотрудников. Производственные мощности завода — 500 автобусов в год. В 2016 году компания в тестовом режиме запустила научно-производственный комплекс во Владимирской области, который станет одним из крупнейших предприятий по производству автобусов в Европе. Его ключевые особенности — высокая степень автоматизации производства. Компания делает ставку на передовые технологии и собственные научные разработки, привлекает партнеров из числа ведущих производителей компонентной базы.

http://www.bibika.ru/info/newsview.php?id=3000&page=1&id_ret=3002

Санкт-Петербург, ЧМ-2018, Volgabus, Волгабас, "Волгабас", «СитиРитм-18», Волгабас СитиРитм-18
  • 3
    Vsemoguchij Vsemoguchij
    06.04.1715:05:34

    А как там дела с трамваем для ЧМ18?

    #900165
    • 2
      Human RS Human RS
      06.04.1716:22:44

      Не пошел в серию.

      #900199
      • 3
        Нет аватара Baltiec
        06.04.1722:59:16

        Ну почему прямо не сказать, что красиво поимели выделенные средства

        #900320
    • Нет аватара силаон
      07.04.1705:59:09

      Путин снял своего «эффективного менеджера» по продаже углеводородов Сиенко с должности руководителя УВЗ, в т. ч. за эту «ступу», за развал и падение производства гражданской продукции на УВЗ, …

      Отредактировано: силаон~07:06 07.04.17
      #900386
    • Нет аватара Алина Солнцева
      08.04.1705:18:48

      //А как там дела с трамваем для ЧМ18?//

      хи-хис…   

      #900570
    • ББПЕ ББПЕ ББПЕ ББПЕ
      09.04.1719:24:39

      никак. нужен был начальный заказ, что бы откатать машину. европейцы и не только очень интересовались, но боялись покупать так как нет прототипа. Кажется Екатеринбург собирался купить первый. Но так и не сраслось. А ведь нужно было всего лишь один небольшой транш из центра.

      #900956
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • 13
      Human RS Human RS
      06.04.1717:52:00

      А мне вот нравятся     К тому же и новые ЛиАЗы закупаются активно — сейчас в Питер идут поставки автобусов на газе. И вообще, как по мне, все это хорошо и тем, что наконец уходят от заказов МАЗов.

      Отредактировано: Human RS~18:52 06.04.17
      #900231
      • 0
        Адольф Моторкрафт Адольф Моторкрафт
        06.04.1718:47:47

        Волжанин намного приятней звучит

        Это хугобосс напоминаит

        #900247
      • 1
        Денис Субботин Денис Субботин
        06.04.1719:30:15

        А мне вот нравятся К тому же и новые ЛиАЗы закупаются активно — сейчас в Питер идут поставки автобусов на газе.

        А сие есть РАЗНОМАРОЧНОСТЬ. Как меня в своё время это бесило, вы даже не представляете. В парке было сразу (!!!) два типа Икарусов (два двигателя), два типа МАЗов (три типа двигателей), лиаз-5256 (два типа двигателей), Лиаз-6212 (высокопольная колбаса) и новёхонький ЛИАЗ-6213 (низкопольная колбаса). ГУП пытался группировать по моделям с упором на разные парки… но всё равно… ад в логистике, ад в ремонте узлов и агрегатов, даже с ямами и подъёмниками — ад.

        Сейчас, понятно, поменьше, но всё равно…

        5292/93, 6213 дизельные и 6213 газовые, волгабасы, нефазы… Блин.

        как по мне, все это хорошо и тем, что наконец уходят от заказов МАЗов.

        государственные парки МАЗы закупали только один раз. Приснопамятные 103/104 полунизкопольные. Всё. Были ещё небольшие опытные закупки, но в крупносерийный заказ они не вылились. А частники на среднюю и большую вместимость и дальше будут брать 206 и 203 мазы. Относительно дёшево, вполне качественно, совершенно непробиваемо, и в целом неплохо по зап.частям.

        #900261
        • 8
          Human RS Human RS
          06.04.1719:33:25

          Пусть ЛиАЗ и Волгабас конкурируют за поставки автобусов в Питер, лично я только за. И без иностранцев (если только те не локализуют производство в РФ).

          Отредактировано: Human RS~14:34 07.04.17
          #900263
          • 1
            Денис Субботин Денис Субботин
            06.04.1719:42:25

            ЛиАЗ — в общем наше (если не смотреть на мосты, двигло в 50% случаев, электрику, коробку и т. п.). Полный цикл, я в 2010 по их заводу гулял — вещь, особенно антикоррозийная обработка и кондуктор для сварки длиннобаза. А Волгобас… На базе Сканий всегда был. Там же в общем и не завод был, а так… чего-тотамремонтное производство.

            #900268
            • moskovskiy-310 moskovskiy-310
              07.04.1706:32:50

              /А Волгобас… На базе Сканий всегда был. Там же в общем и не завод был, а так… чего-тотамремонтное производство./

              ну-ну…текст статьи что ли сложно почитать?

              В производстве был активно задействован местный бизнес — более 20-ти компаний из Волгоградской области поставляли комплектующие.

              #900388
              • Денис Субботин Денис Субботин
                08.04.1701:11:43

                ну-ну…текст статьи что ли сложно почитать?

                я нисколько не сомневаюсь, что их даже больше. В целом по России.

                #900562
            • Human RS Human RS
              07.04.1713:36:09

              У них сейчас заканчивают строить свой завод во Владимирской области.

              #900453
          • Alexander Beloff Alexander Beloff
            07.04.1712:40:40

            Как они могут конкурировать, если это одна компания? ЛиАЗ находится в группе ГАЗ. Дочки разные, тем не менее о прямой конкуренции тут говорить бессмысленно    

            #900440
      • 6
        exhausted1987 exhausted1987
        06.04.1719:58:23

        Ага, уходят от МАЗов. Недавно крупный контракт заключили на сотню МАЗ для Питера, в Колпино вообще собираются монопарк создавать из одной модели.

         http://gov.spb.ru/gov/adm...-nikolaevich/news/101587/ 

        #900272
        • Human RS Human RS
          07.04.1713:37:48

          Все-таки заказали? Спасибо за инфу.

          Блин, зря это делают.

          #900454
        • Денис Субботин Денис Субботин
          08.04.1701:09:37

          Недавно крупный контракт

          вот блин. не было, не было, и вот опять…

          #900560
        • Нет аватара Fixpro
          08.04.1716:09:36

          не понимаю почему вы недовольны? Сейчас глянул этот сайт-мне понравился внешний вид, даже чем-то на американский напоминает. Я уж думал то старый МАЗик, а это оказывается вполне себе красивый автобус   

          #900629
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  • 3
    Юрий Липатов
    06.04.1721:03:34

    ЛИАЗ очень приличный автобус. В Москве ездят вместе Мерседесами на линии. Практически ничем друг от друга не отличаются. Хотя при ближайшем рассмотрении Мерседес кажутся чуть качественнее в мелочах.

    #900284
    • 1
      Нет аватара sledmig
      07.04.1701:23:23

      А где в Москве ходят Мерседесы? Уже давненько их не видел

      #900344
  • 1
    Oleg Yuranyov
    06.04.1721:36:35

    а к чему спешка и сжатые сроки, если до ЧМ еще много времени?

    #900298
    • moskovskiy-310 moskovskiy-310
      07.04.1706:33:35

      а Кубок Конфедераций? в Питере вроде будут матчи

      #900389
      • Oleg Yuranyov
        07.04.1719:46:57

        может быть, но в статье говорилось только про ЧМ

        #900511
  • Владимир Веревичев Владимир Веревичев
    07.04.1716:49:08

    Я очень уважаю тех, кто что-то производит. Но, волжские автобусы, на которых я часто езжу от метро и до метро, у меня вызывают чувство горечи    От автобуса к автобусу видно, что завод не стоит на месте и постоянно что-то модернизирует в салоне. О ходовой ничего сказать не могу. Но салон выполнен топорно. Стекловолоконные панели обшивки сделаны с огромными зазорами. С проложенным резиновым профилем конского размера. Пол у дверей имеет наклон и реализован крайне не практично. Встречал пару экземпляров где из-за разницы в уровне поверхностей в месте стыка, линолеум буквально «висит» над полом. Динамики установлены или в жестяной короб, или в фальш панель и прикрыты декоративной сеткой. Очень и очень кустарно. Разанируют так, что порою не разобрать о чем говорят. Маска морды и транца подогнана тоже хреново. Герметик лучший друг установцика. Он им все щели заливает. «Кустарщины» к сожалению очень много в нем   

    #900485
  • Владимир Веревичев Владимир Веревичев
    07.04.1716:51:45

    Отдельной темы заслуживает валидатор, установленный на поручне общественного транспорта. Я бы конструкторам этой хреновины все высказал, что о них думаю. Крайне не удобная вещь   !

    #900487
  • Нет аватара Русь
    07.04.1722:48:32

    Почему они используют движки от фирмы MAN? Разве ярославцы не производят аналогичные двигатели? Поправьте если не прав.

    #900543
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