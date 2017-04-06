Volgabus завершил выполнение крупнейшего контракта

Группа Volgabus завершил выполнение самого масштабного в своей истории заказа. Последняя партия сочлененных автобусов «СитиРитм-18» отправилась накануне в Санкт-Петербург. Всего же для северной столицы был выпущено 125 уникальных машин, которые в 2018 году будут обслуживать игры Чемпионата мира по футболу.

Новая поставка самой масштабной не только в истории «Волгабас» и российского автобуспрома. Заказ выполнялся в очень сжатые сроки. Все службы предприятия и поставщики комплектующих сработали безупречно, что позволило заводу выполнить свои обязательства и выйти на новый уровень объемов производства. Всего в 2017 году планируется выпустить не менее 600 машин большой и особо-большой вместимости.

К автобусам для ЧМ-2018 предъявлялись особые требования в области технического оснащения, безопасности и комфорта. «СитиРитм-18» — чемпион России по пассажировместимости. В час-пик он способен взять на борт до 182 пассажиров. Флагман Volgabus оснащен двигателем MAN стандарта «Euro-5+" и большим числом электронных систем. Бортовой компьютер с мультиплексной системой следит за каждым компонентом и выводит информацию на дисплей водительской панели. Также электроника отвечает за безопасность поездки.Кузов автобуса разработан таким образом, чтобы снизить уровень вибраций и шума в салоне. Система освещения построена на базе LED-технологий. За комфортную температуру в салоне отвечает мощная климатическая система, а информаторы сообщают пассажирам об остановках, температуре и т. д.

Большое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями. Для них предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок и система наклона кузова к платформе.

В разработке уникального 18-ти метрового флагмана принимали участие ведущие волгоградские ВУЗы, прежде всего, Волгоградский государственный технический университет. В производстве был активно задействован местный бизнес — более 20-ти компаний из Волгоградской области поставляли комплектующие.

Выполняя текущие контракты, специалисты Volgabus готовят для транспортников Санкт-Петербурга новые предложения. Например, контракт жизненного цикла.

Справка о компании

Группа компаний «Волгабас» — один из лидеров транспортного машиностроения России. Предприятие было основано в 1993-м году и за свою историю выпустило на российские маршруты более 5 тысяч автобусов различного класса. На предприятии в г. Волжском работают 550 сотрудников. Производственные мощности завода — 500 автобусов в год. В 2016 году компания в тестовом режиме запустила научно-производственный комплекс во Владимирской области, который станет одним из крупнейших предприятий по производству автобусов в Европе. Его ключевые особенности — высокая степень автоматизации производства. Компания делает ставку на передовые технологии и собственные научные разработки, привлекает партнеров из числа ведущих производителей компонентной базы.