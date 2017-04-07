Cтроительство морских объектов для освоения месторождения В.Филановского на Каспии

На судостроительных заводах Астраханской области ведется строительство морских объектов для проектов компании «Лукойл» в Каспийском море — ледостойкой стационарной платформы и жилого модуля для второй очереди месторождения им. Владимира Филановского, а также блок-кондуктора для месторождения им. Юрия Корчагина.

В 2016 году опорные основания для объектов второй очереди месторождения им. В. Филановского выведены и установлены на заданных точках в Каспийском море. В ближайшее время по речным каналам начнется транспортировка верхнего строения ледостойкой стационарной платформы для второй очереди обустройства месторождения им. В. Филановского и опорного основания блок-кондуктора в рамках второй очереди обустройства месторождения им. Ю. Корчагина.

Строительство инфраструктуры и разработка месторождений ЛУКОЙЛа в Каспийском море ведется в соответствии с самыми передовыми методами с соблюдением наивысших экологических требований. Все морские объекты построены на российских верфях. Добыча в акватории Каспия ведется по принципу «нулевого сброса»: производственные и бытовые отходы вывозятся на берег для утилизации.