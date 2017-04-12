В СибНИА провели испытания Як-40 с композитным крылом



Як-40 СибНИА им. Чаплыгина

Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина провели испытания самолета Як-40 с крылом из композитных материалов, а к концу года планируют изготовить цельнокомпозитный самолет. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС научный руководитель СибНИА Алексей Серьезнов.

«Композитное крыло мы уже сделали, и самолет с композитным крылом совершил первый полет. Я думаю, к концу года мы его (доработанный прототип самолета — прим. ТАСС) уже увидим на какой-нибудь выставке, работа на заключительном этапе», — сказал он.

Серьезнов отметил, что специалисты СибНИА планируют, помимо крыла, изготовить и композитный фюзеляж самолета. «Это будет полностью композитный самолет, который будет востребован не только в России. Самолеты такого класса используются как бизнес-самолеты для перевозки деловых людей, так и для перевозки пассажиров бюджетных авиакомпаний», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у нового самолета вырастет дальность полета с 3 до 5 тыс. км, а также скорость. СибНИА рассчитывает, что после изготовления первого образца появятся компании, заинтересованные в таком самолете. Параллельно институт будет готовить техническую документацию и, если появится потребитель, будет участвовать в запуске самолета в серийное производство.

Як-40 — советский пассажирский самолет, разработанный в 1960-е годы. Позиционировался как самолет для местных авиалиний, вмещает до 40 пассажиров. Серийно не производится с 1981 года.