В СибНИА провели испытания Як-40 с композитным крылом
Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина провели испытания самолета Як-40 с крылом из композитных материалов, а к концу года планируют изготовить цельнокомпозитный самолет. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС научный руководитель СибНИА Алексей Серьезнов.
«Композитное крыло мы уже сделали, и самолет с композитным крылом совершил первый полет. Я думаю, к концу года мы его (доработанный прототип самолета — прим. ТАСС) уже увидим на какой-нибудь выставке, работа на заключительном этапе», — сказал он.
Серьезнов отметил, что специалисты СибНИА планируют, помимо крыла, изготовить и композитный фюзеляж самолета. «Это будет полностью композитный самолет, который будет востребован не только в России. Самолеты такого класса используются как бизнес-самолеты для перевозки деловых людей, так и для перевозки пассажиров бюджетных авиакомпаний», — сказал он.
Ранее сообщалось, что у нового самолета вырастет дальность полета с 3 до 5 тыс. км, а также скорость. СибНИА рассчитывает, что после изготовления первого образца появятся компании, заинтересованные в таком самолете. Параллельно институт будет готовить техническую документацию и, если появится потребитель, будет участвовать в запуске самолета в серийное производство.
Як-40 — советский пассажирский самолет, разработанный в 1960-е годы. Позиционировался как самолет для местных авиалиний, вмещает до 40 пассажиров. Серийно не производится с 1981 года.
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