Добавить статью
Авиация

В СибНИА провели испытания Як-40 с композитным крылом

  • Як-40 СибНИА им. Чаплыгина
  • Як-40 СибНИА им. Чаплыгина

Специалисты Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина провели испытания самолета Як-40 с крылом из композитных материалов, а к концу года планируют изготовить цельнокомпозитный самолет. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС научный руководитель СибНИА Алексей Серьезнов.

«Композитное крыло мы уже сделали, и самолет с композитным крылом совершил первый полет. Я думаю, к концу года мы его (доработанный прототип самолета — прим. ТАСС) уже увидим на какой-нибудь выставке, работа на заключительном этапе», — сказал он.

Серьезнов отметил, что специалисты СибНИА планируют, помимо крыла, изготовить и композитный фюзеляж самолета. «Это будет полностью композитный самолет, который будет востребован не только в России. Самолеты такого класса используются как бизнес-самолеты для перевозки деловых людей, так и для перевозки пассажиров бюджетных авиакомпаний», — сказал он.

Ранее сообщалось, что у нового самолета вырастет дальность полета с 3 до 5 тыс. км, а также скорость. СибНИА рассчитывает, что после изготовления первого образца появятся компании, заинтересованные в таком самолете. Параллельно институт будет готовить техническую документацию и, если появится потребитель, будет участвовать в запуске самолета в серийное производство.

Як-40 — советский пассажирский самолет, разработанный в 1960-е годы. Позиционировался как самолет для местных авиалиний, вмещает до 40 пассажиров. Серийно не производится с 1981 года.

https://www.aex.ru/news/2017/4/11/168428/

Авиация, Як-40, СибНИА
  • Нет аватара Инженер2015
    12.04.1709:47:08

    вот интересно кому они собираются продавать як40, когда во всех нишах уже есть новые образцы…ил114, ssj100, МС21…

    почему бы не построить для ssj100 композитное крыло?

    нужно запретить институтам тратить бюджетные деньги на невостребованные проекты, если эти институты сами думать не умеют

    #901773
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      12.04.1709:57:37

      во всех нишах уже есть новые образцы…ил114, ssj100, МС21…

      И у кого из них всего 25 посадочных мест? Это жеж Як-40, а не Як-42.Совсем маленькая машинка. В придачу внимательно на самолетик посмотрите. На нем 2 двигла, а не 3, как у нативного Як-40

      Они поставили 2 Холивелла вместо 3х АИ-25

      А вообще, на сколько я понимаю, это не сама по себе модернизация Як-40. Это работы в рамках ОКР по новому легкому самолету, что ведет СибНИА им. Чаплыгина. К концу года они обещали его в воздух поднять

       http://rt.vk34.ru/blog/po...-vozduh-k-koncu-2017-goda 

      #901777
      • Samboris Samboris
        12.04.1712:15:10

        Это работы в рамках ОКР по новому легкому самолету, что ведет СибНИА им. Чаплыгина. К концу года они обещали его в воздух поднять

        Дык он уже с конца ноября прошлого года летает

         https://sdelanounas.ru/blogs/87049/ 

        #901822
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          12.04.1712:25:04

          Дык он уже с конца ноября прошлого года летает

          Чудится мне, что они собираются поднять в воздух нечто другое, а не 2х-двигательный Як-40    

          "Я думаю, что где-нибудь к середине 2017 года, может быть, к концу, нам удастся поднять такой самолет в воздух уже с новым углепластиковым крылом, возможно, на нем будет сделан углепластиковый фюзеляж", — рассказал научный руководитель ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина» (СибНИА) Алексей Серьезнов.

          #901827
          • Samboris Samboris
            12.04.1712:34:17

             https://www.youtube.com/w..._continue=1&v=QJ8aEwlZVJM 

            Отредактировано: Samboris~12:35 12.04.17
            #901836
            • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
              12.04.1712:49:51

              И??? С Одним Холивелом он полетел еще в 2012. В 2013 с двумя холивелами и центральным АИ-25. В ноябре 2016 только два Холивела. Машина саратовского производства 04-40 (регистрационный номер 87216) 1975 года выпуска. И что?

              Теперь вон крыло сменили и грозятся сменить фюзеляж    

              #901841
      • ups ups
        12.04.1712:16:34

        Я помню, что недостатком ЯК-40 была прожорливость в горючем, по этому их снимали.

        Ну, а если тут все будет отлично, то модернизация не заставит ждать, главное, чтобы государство помогло.

        #901824
      • Нет аватара Tcheluskin
        12.04.1712:36:36

        И у кого из них всего 25 посадочных мест?

        Какие 25, у Як-40 до 40 посадочных мест.

        #901838
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          12.04.1712:44:11

          Это у нативного. Серьезнов говорит о 25. Видимо уменьшили для большей комфортности.

          #901839
          • Samboris Samboris
            12.04.1713:12:15

            Экипаж: 3 + 1 бортпроводник

            Пассажировместимость: 27, 31, 34, 36 или 40 человек (в зависимости от варианта компоновки)

            из вики

            Да и экипаж будет 2+1

            #901851
        • Нет аватара Drone
          12.04.1712:50:28

          Видимо будет вот так:

          #901842
          • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
            12.04.1712:54:26

            На такой компановке я еще в 94 году в Екатеринбург летел     Не помню сколь там мест было    

            #901844
    • Samboris Samboris
      12.04.1712:31:17

      Инженер2015

      12.04.1709:47:08

      ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина» (СибНИА; подведомственно Минпромторгу России) продолжает в инициативном порядке работу над проектом модернизации трехдвигательного реактивного регионального самолета Як-40.

      .

      Проектом интересуется Минский завод гражданской авиации № 407.

      #901833
    • Нет аватара treins
      12.04.1713:48:01

      Ил-114 не новый и никому не нужный.

      #901867
      • Нет аватара Rockets
        12.04.1713:56:31

        Ил-114 не новый и никому не нужный.

        Нам очень важно ваше диванное мнение!

        #901872
        • Нет аватара treins
          12.04.1713:59:33

          Это не мое мнение, а Аэрофлота.

          #901874
  • Нет аватара chebman
    12.04.1712:31:30

    Я смотрю, они во все свои разработки пихают только Honeywell. И это ФГУП!

    Возникает закономерный вопрос, что для СибНИА первично: разработка и усовершенствование ЛА или продвижение изделий Honeywell?

    #901834
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      12.04.1712:44:54

      А что есть отечественное в том же классе? Мотор-Сич, стоявший там ранее, не предлагать.

      #901840
      • Нет аватара chebman
        12.04.1712:59:34

        А где я написал про отечественное?

        #901847
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          12.04.1713:05:15

          А тогда какая разница стоит там холивелл или уитни какой?    

          #901849
  • Нет аватара treins
    12.04.1713:58:47

    Надеюсь крыло новой разработки, не не копия старого.

    #901873
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,