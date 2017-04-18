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Судостроение и судоходство

Фрегат «Адмирал Макаров» выполнил успешную стрельбу из ЗРК «Штиль»

КАЛИНИНГРАД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Фрегат «Адмирал Макаров», проводящий на Балтике заключительный этап государственных испытаний, поразил реальную воздушную мишень с помощью зенитного ракетного комплекса «Штиль», сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

«В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в морских полигонах Балтийского моря ракетный катер «Кузнецк» произвел пуск ракеты-мишени для отработки комплекса ПВО фрегата «Адмирал Макаров». Боевой расчет фрегата успешно поразил реальную воздушную мишень зенитным ракетным комплексом «Штиль», — сказал Мартов.

От себя добавлю — предположительно стрельба выполнялась новой модификацией ЗУР.

http://tass.ru/armiya-i-opk/4191831

ПСЗ "Янтарь", фрегат, 11356, Адмирал Макаров
  • Максим Рожков Максим Рожков
    18.04.1720:39:51

    Хорошая новость

    стрельба выполнялась новой модификацией ЗУР

    Есть информация о ттх этой ракеты?

    #903549
    • Юрген Юрген
      18.04.1720:47:28

      Говорят, что у нее АРГСН

      #903552
    • A_SEVER A_SEVER
      18.04.1720:52:35

      Есть информация о ттх этой ракеты?
      Конечно есть — у «Алмаз — Антея»!    

      #903553
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      18.04.1721:06:39

      На сколько я понял, то Штиль использует 9М317М, которую использует Бук-М3.

      #903558
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