Фрегат «Адмирал Макаров» выполнил успешную стрельбу из ЗРК «Штиль»

КАЛИНИНГРАД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Фрегат «Адмирал Макаров», проводящий на Балтике заключительный этап государственных испытаний, поразил реальную воздушную мишень с помощью зенитного ракетного комплекса «Штиль», сообщил ТАСС официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

«В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в морских полигонах Балтийского моря ракетный катер «Кузнецк» произвел пуск ракеты-мишени для отработки комплекса ПВО фрегата «Адмирал Макаров». Боевой расчет фрегата успешно поразил реальную воздушную мишень зенитным ракетным комплексом «Штиль», — сказал Мартов.

От себя добавлю — предположительно стрельба выполнялась новой модификацией ЗУР.