Новый зерновой терминал в Саратовской области начал отгрузку пшеницы на экспорт

В Саратовской области на железнодорожной станции «Золотая степь» Советского района прошла первая отгрузка вагонов зерновозов с пшеницей на экспорт в Азербайджан.

После проведённой реконструкции терминала по хранению и отгрузке зерна на станции «Золотая степь» единовременная мощность по хранению зерна составила 5 тыс. тонн. Мощность по погрузке на железнодорожный транспорт увеличена до 1 тыс. тонн в сутки или до 15 вагонов.

Приволжская железная дорога восстановила путь к зерновым складам. Также восстановлено административное здание, оборудована лаборатория по определению качества зерна, работы в которой проводят сотрудники ФГБУ «Саратовская МВЛ».

На терминале создано 10 рабочих мест.

Владелец терминал ООО «Юфенал» поставляет на экспорт пшеницу, бобовые, лён, кориандр, подсолнечника. Компания имеет собственное перерабатывающее производство. Предприятие осуществляет доставку зерна всеми видами транспорта — по железной дороге, по автотрассе, а также малыми судами класса река-море из порта в Саратове. Зерно поставляется российским потребителям, а также идёт на экспорт — в Индию, Китай, Саудовскую Аравию.

Это не первая реконструкция железнодорожной инфраструктуры в Саратовской области для обеспечения экспорта. Так, «Турковский зерновой терминал» сумел восстановить железнодорожную ветку длиной 14 км.

Основными покупателями саратовской пшеницы за рубежом являются Азербайджан, Турция, Грузия, Латвия, Ливия и Израиль, ячмень отправляется в первую очередь в Иран и Латвию. По данным на январь 2017 года за рубеж отправлено уже более 430 тыс. тонн саратовской пшеницы.