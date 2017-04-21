Дочерняя компания СИБУРа освоила выпуск незапотевающих БОПП-пленок



Курский филиал Биаксплен

«БИАКСПЛЕН» представил потребителям модифицированные БОПП-пленки с эффектом антизапотевания (марка HASL), впервые вышедшие на рынок в 2015 году.

По результатам испытания БОПП-пленок у ключевых потребителей были повышены антифог свойства продукта и продолжительность их действия, что позволит предложить отечественным клиентам импортозамещающий аналог. Пленка будет также представлена зарубежным клиентам «БИАКСПЛЕНа».

Рецептура пленки подразумевает добавление в полимерное сырье специальных гидрофильных добавок, препятствующих образованию конденсата. Производство пленки с эффектом антизапотевания в настоящий момент идет на железнодорожненской площадке «БИАКСПЛЕНа», расположенной в Московской области.

Пленка с эффектом антизапотевания применяется в сегменте пищевой упаковки, в частности — для упаковки скоропортящихся продуктов, таких как салат либо свежая зелень. При этом, подавляющее большинство БОПП-пленки для данной продукции закупается в странах ЕС.

Импортные упаковочные материалы, в том числе БОПП-пленка, оказывают определенное влияние на конечную стоимость продукции. Закупка пленки в Европе повышает себестоимость отечественной продукции, что не лучшим образом влияет на покупательную способность населения. Введение улучшенного продукта в стандартный ассортимент дает возможность клиентам «БИАКСПЛЕНа» не только отказаться от импортной продукции, переориентировавшись на внутренний рынок, но и сохранить цены на продукцию на оптимальном уровне.