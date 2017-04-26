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Судостроение и судоходство

«ЗВЕЗДА» изготовила первый редуктор для десантного корабля типа «Зубр»

24 марта ПАО «ЗВЕЗДА» (Санкт-Петербург) отгрузило для НПО «Сатурн» (Рыбинск, Ярославская область) первый опытный образец редуктора воздушного винта для газотурбинного агрегата силовой установки десантного корабля на воздушной подушке «Зубр» проекта 12322.

В апреле 2014 года перед коллективом «ЗВЕЗДЫ» была поставлена задача по обеспечению редукторными передачами всех типов строящихся, ремонтируемых и перспективных проектов кораблей ВМФ России. Заводу было поручено в кратчайшие сроки освоить выпуск новых типов редукторных передач в рамках импортозамещения продукции, ранее поставлявшейся с Украины — для ДКВП проектов 12322 и 12061, фрегатов проекта 22350 и других кораблей.

С целью расширения возможностей редукторного производства и безусловного выполнения государственного оборонного заказа ПАО «ЗВЕЗДА» создало в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011-2020 годы» и программы «Импортозамещение» новый производственный участок общей площадью 11 500 кв.м. Он не имеет аналогов в России и странах ближнего зарубежья по уровню сосредоточенных в нем технологических компетенций. Общая стоимость инвестиций составила около 4 млрд руб., из них финансирование со стороны государства — 3 млрд руб., собственные средства ПАО «ЗВЕЗДА» — 1 млрд руб.

На сегодняшний день завершена 1-я очередь проекта. В январе 2017 года участок был запущен в промышленную эксплуатацию, а 15 марта ПАО «ЗВЕЗДА» в рамках празднования 85-летия со дня основания предприятия провело торжественную церемонию его открытия. В ходе 2-й очереди предусматривается дооснащение уникального испытательного стенда для редукторов.

http://www.zvezda.spb.ru/index.php/novosti/2240-24-03-17-otgruzhen-opytnyj-obrazets-reduktora-vozdushnogo-vinta-dlya-gta-dkvp-zubr

Санкт-Петербург, Звезда, редуктор, ВМФ
  • Роман Клёва Роман Клёва
    26.04.1710:09:16

    Круть!   

    Отредактировано: Роман Клёва~10:09 26.04.17
    #905992
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      26.04.1710:18:39

      Круть, то круть… Но кто-нибудь скажет когда уже испытания начнутся?

      Очень хочется тогда порадоваться, пока ладошки потирать рано!!!

      #906000
  • lexat7 lexat7
    26.04.1710:18:22

    Получается редуктор для фрегатов 22350 отправляется в Рыбинск, потом опять возвращается в СПб на СВ, но уже в составе агрегата? Или на Сатурне только ГТД проверят? Я так понял что весь агрегат должен быть собран и проверен, включая два дизеля…и начнется сие действо на рубеже 17-18 годов?

    Отредактировано: lexat7~10:18 26.04.17
    #905999
    • A_SEVER A_SEVER
      26.04.1710:38:18

      потом опять возвращается в СПб на СВ, но уже в составе агрегата?
      Правильно.
      и начнется сие действо на рубеже 17-18 годов?
      Серийные агрегаты появятся в 2018 году.

      #906008
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