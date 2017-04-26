«ЗВЕЗДА» изготовила первый редуктор для десантного корабля типа «Зубр»

24 марта ПАО «ЗВЕЗДА» (Санкт-Петербург) отгрузило для НПО «Сатурн» (Рыбинск, Ярославская область) первый опытный образец редуктора воздушного винта для газотурбинного агрегата силовой установки десантного корабля на воздушной подушке «Зубр» проекта 12322.

В апреле 2014 года перед коллективом «ЗВЕЗДЫ» была поставлена задача по обеспечению редукторными передачами всех типов строящихся, ремонтируемых и перспективных проектов кораблей ВМФ России. Заводу было поручено в кратчайшие сроки освоить выпуск новых типов редукторных передач в рамках импортозамещения продукции, ранее поставлявшейся с Украины — для ДКВП проектов 12322 и 12061, фрегатов проекта 22350 и других кораблей.

С целью расширения возможностей редукторного производства и безусловного выполнения государственного оборонного заказа ПАО «ЗВЕЗДА» создало в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на 2011-2020 годы» и программы «Импортозамещение» новый производственный участок общей площадью 11 500 кв.м. Он не имеет аналогов в России и странах ближнего зарубежья по уровню сосредоточенных в нем технологических компетенций. Общая стоимость инвестиций составила около 4 млрд руб., из них финансирование со стороны государства — 3 млрд руб., собственные средства ПАО «ЗВЕЗДА» — 1 млрд руб.

На сегодняшний день завершена 1-я очередь проекта. В январе 2017 года участок был запущен в промышленную эксплуатацию, а 15 марта ПАО «ЗВЕЗДА» в рамках празднования 85-летия со дня основания предприятия провело торжественную церемонию его открытия. В ходе 2-й очереди предусматривается дооснащение уникального испытательного стенда для редукторов.