Во Владимирской области открыт новый цех по обработке мяса кролика предприятия «Ковровский кролик»
В селе Осипово Ковровского района открылся новый цех предприятия «Ковровский кролик» — по обработке мяса.
Профиль предприятия — разведение кроликов. Но до этого момента торговали только «живым весом». Заниматься обработкой мяса не было возможности. Появление нового цеха изменило ситуацию. Его мощность позволяет производить до 900 тонн продукции в год.
Предприятие «Ковровский кролик» создано в 2013-ом. В 2016 году началось строительство убойного цеха мощностью 900 тонн мяса в год с инвестиционными вложениями 10 млн рублей.
Пока на нём трудится 14 человек. Благодаря новому цеху будет создано ещё 30 рабочих мест. В планах — привлекать молодых специалистов из образовательных учреждений региона.
За последние 2 года ферма получила субсидию общей суммой более двух миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства направили на обновление маточного поголовья. Сейчас на предприятии — более 10,5 тысяч кроликов.
В 2017-ом предприятие выйдет на новый уровень. Поголовье увеличится на 30%. Ферма надеется обеспечить диетическим мясом не только Владимирскую, но и близлежащие области.
- Великоросс
- 28.04.201718:12
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