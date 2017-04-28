Во Владимирской области открыт новый цех по обработке мяса кролика предприятия «Ковровский кролик»

В селе Осипово Ковровского района открылся новый цех предприятия «Ковровский кролик» — по обработке мяса.

Профиль предприятия — разведение кроликов. Но до этого момента торговали только «живым весом». Заниматься обработкой мяса не было возможности. Появление нового цеха изменило ситуацию. Его мощность позволяет производить до 900 тонн продукции в год.

Предприятие «Ковровский кролик» создано в 2013-ом. В 2016 году началось строительство убойного цеха мощностью 900 тонн мяса в год с инвестиционными вложениями 10 млн рублей.

Пока на нём трудится 14 человек. Благодаря новому цеху будет создано ещё 30 рабочих мест. В планах — привлекать молодых специалистов из образовательных учреждений региона.

За последние 2 года ферма получила субсидию общей суммой более двух миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства направили на обновление маточного поголовья. Сейчас на предприятии — более 10,5 тысяч кроликов.

В 2017-ом предприятие выйдет на новый уровень. Поголовье увеличится на 30%. Ферма надеется обеспечить диетическим мясом не только Владимирскую, но и близлежащие области.